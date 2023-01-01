CEVA’dan modada büyük adım

Dünyanın önde gelen tedarik zinciri yönetim şirketlerinden biri olan CEVA, öncü moda perakendecileri Coast, Karen Millen, Oasis ve Warehouse’a depolama, mağazalara teslimat, e-ticaret koşullarını sağlamak, uluslararası dağıtım ve 4PL hizmetleri sağlamak için toplam 400 milyon dolar tutarında 10 yıl süreli kontrat imzaladı.

2025 yılına kadar sürecek yeni kontratlar kapsamında CEVA, Oxfordshire’da kurulu 25 bin m2 alana sahip ve yılda (30.000 SKU) 20 milyon adet ürün elleçleyecek olan yeni alınan ortak tesisi yönetecek.Tesis, askıda ve kutuda giyim eşyaları, moda aksesuarları ile ilgili süreçleri Avrupa, Orta Doğu, Rusya, Uzak Doğu ve Latin Amerika’da bulunan 29 uluslararası pazara hizmet verecek. CEVA Birleşik Krallık, İrlanda ve Nordic Genel Müdürü Michael O’Danoghue,“Coast, Karen Millen, Oasis ve Warehouse’a büyüyen moda perakendeciliğinde büyüyen işlerimize hoşgeldin diyoruz ve bu uzun vadeli ortaklıkları heyecanla bekliyoruz” dedi.