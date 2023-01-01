DHL, Çin-Türkiye demiryolu bağlantısıyla Yeni İpek Yolu’nu canlandırıyor

DHL Global Forwarding Çin ve Türkiye arasında kurduğu yeni demiryolu hattının açılışını yaptı.

Türkiye ile Çin arasında kargo taşıyacak yeni demiryolu hattındaki ilk sefer tamamlandı. DHL Global Forwarding’in hayata geçirdiği hat ile Çin’in Lianyungang kentinden yola çıkan kargolar, Kazakistan, Azerbaycan ve Gürcistan’dan geçerek normal şartlar altında 14 gün içinde İstanbul’a ulaşacak.

DHL Global Forwarding Türkiye Genel Müdürü Teoman Beyazıt, havayolu taşımacılığına oranla daha ucuz, deniz yolu taşımacılığına oranla daha çabuk olan bu hizmetle Çin-Türkiye hattında yeni bir alternatif sunmayı amaçladıklarını söylüyor.