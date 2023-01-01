DHL, DR1 Drone Yarış Serisi’nin global isim sponsoru oldu
Lojistik alanında drone teknolojisinin önde gelen isimlerinden olan DHL, DR1 Racing tarafından düzenlenen bu alandaki en önemli yarış organizasyonunun isim sponsorluğunu üstlendi.
“DHL Champions Series fueled by Mountain Dew”, bu yılın Ekim ve Kasım aylarında dünyanın dört bir yanında farklı lokasyonlarda düzenlenecek. DHL, coğrafi olarak zorlu bölgelerdeki teslimatlara yönelik olarak Parcelcopter’ı kullanıyor.
“DHL Champions Series fueled by Mountain Dew”, bu yılın Ekim ve Kasım aylarında dünyanın dört bir yanında farklı lokasyonlarda düzenlenecek. DHL, coğrafi olarak zorlu bölgelerdeki teslimatlara yönelik olarak Parcelcopter’ı kullanıyor.