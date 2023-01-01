DHL Express Denizlili KOBİ'lerle buluştu

Uluslararası lojistik ve hızlı hava taşımacılık sektörü lideri DHL Express Türkiye, KOBİ’lere desteğini seminerlerle sürdürüyor.

DHL Express Türkiye, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), DENIB ve Turkishtime ile Denizli’de KOBİ’ler için bir seminer düzenledi. Seminere 100’ün üzerinde firma katıldı.Seminerde firmalara küresel pazarlardaki gelişmeler, uluslararası pazarlarda başarı taktikleri, döviz kurlarındaki risklerden kaçınma yöntemleri ve ihracatçıya yönelik devlet destekleri konusunda bilgi sunuldu.DHL Express Türkiye CEO’su Markus Reckling, “Türk KOBİ’lerini dünyanın geri kalanına bağlamayı ve ihracatı neredeyse Türkiye sınırları içerisinde iş yapmak kadar kolay hale getirmeyi amaçlıyoruz. İhracat ile uğraşan 10 bin KOBİ ile halihazırda aktif olarak çalışıyoruz. Dünya pazarlarına açılmak isteyen veya ihracat yapıp farklı gümrük süreçlerini anlamak için yardıma ihtiyaç duyan Türk firmalarına desteğimizi artırmak için Kobi Express programımıza yatırım yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.