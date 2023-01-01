DHL Express Türkiye’ye Liyakat Ödülü

DHL Express Türkiye’nin “Mikro İhracat” uygulaması Dünya Gümrük Örgütü (DGÖ) tarafından Gümrük Süreçlerinde Dijitalleşme Özel Liyakat Ödülü’ne layık görüldü.

DGÖ’ce başlatılan 26 Ocak Dünya Gümrük Günü kutlamaları çerçevesinde, 2016 yılı için tema “Dijital Gümrükler” olarak belirlendi. Düzenlenen etkinlikte Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Türkiye’de bu alanda katkıda bulunan gümrük, kamu ve özel sektör temsilcilerini girişim ve çabalarından dolayı DGÖ Liyakat Sertifikaları ile ödüllendirdi. UTİKAD’ın aday gösterdiği DHL Express Türkiye’de mikro ihracat uygulaması ile hayata geçirdiği gümrük süreçlerindeki dijitalleşme ile ödül aldı. Ödül töreninde DHL Express Türkiye Operasyon Direktörü Mustafa Tonguç, ödülü Gürcistan Maliye Bakanı Nodar Khaduri’den aldı.