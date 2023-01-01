DHL Freight, efsane aracı İstanbul’a getirdi

Karayolu taşımacığılının lider markalarından DHL Freight, özel olarak hazırlanan tırıyla klasik otomobil deyince ilk akla gelen modellerden Morgan Plus 4’ü Türkiye’ye getirdi.

Araç, el yapımı lüks otomobilleriyle ünlü İngiliz markası Morgan Motor Company tarafından, bir Türk işadamının isteği üzerine üretildi. DHL Freight Güneydoğu Avrupa Bölge Direktörü Selçuk Boztepe, lüks araç taşıma konusunda uzun yıllara dayanan bir deneyime sahip olduklarını belirterek, bu kıymetli otomobili Türkiye’ye getiren tır şoförünün de araç taşımacılığı konusunda tecrübeli bir isim olduğunu vurguladı.