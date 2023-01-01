DHL Freight Türkiye, Bursa şubesini açtı

DHL’in Avrupa, Bağımsız Devletler Topluluğu, Kuzey Afrika ve Ortadoğu’da kara taşımacılığı organizatörlüğünü yürüten DHL Freight Türkiye, İstanbul, Ankara ve İzmir’den sonra Türkiye’deki dördüncü şubesini Bursa’da açtı.

DHL Freight Güneydoğu Avrupa Bölge Direktörü Selçuk Boztepe, “Güney Marmara, Türkiye’nin üretim üssü. Amacımız, ekonomi için büyük bir katmadeğer yaratan Bursa’nın ihtiyaçlarına odaklanarak bu doğrultuda hizmet vermek” dedi.

Boztepe, şunları söyledi: “Hedefimiz, A’dan Z’ye tüm lojistik ihtiyaçlarını tek elden karşılayarak müşterilerimizin maliyet ve zaman yönetimini üstlenmek. DHL Freight Türkiye’nin coğrafi olarak, yurtiçindeki sürdürülebilir büyümesi ve yatırımları devam edecek. İstanbul, Ankara ve İzmir şubelerimize ek olarak, Bursa’daki yeni şubemiz, Manisa’daki depomuz ve yaz dönemi itibariyle Düzce’deki domestik dağıtım şubemizle hizmetlerimiz farklı lokasyonlardaki genişlememiz ile devam edecek.”