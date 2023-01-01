DHL Freight’in gücü; çalışan çeşitliliği ve fırsat eşitliği

Dünya lojistik liderlerinden DHL'in kara ve raylı sistem taşımacılık faaliyetlerini yürüten DHL Freight, çalışan çeşitliliği ve kadın istihdamının artırılmasına büyük önem veriyor.

DHL Freight Güneydoğu Avrupa Bölge Direktörü Selçuk Boztepe, Deutsche Post DHL Group bünyesinde faaliyet gösteren DHL Freight’in Türkiye'de de sürdürdüğü bu stratejiden sözetti: “Çalışan çeşitliliği ve fırsat eşitliği, bizim öncelikli temel ilkelerimiz. Özellikle de kadın mesai arkadaşlarımızın ve yöneticilerimizin payının artması konusuna hassasiyetle yaklaşıyoruz.” Boztepe, kaliteli işgüçleriyle teknolojinin yanısıra eğitime ve insana yatırım yaparak fark yarattıklarını kaydetti.