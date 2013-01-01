Ekol, Avrupa’nın kalbi Macaristan’da büyümeye devam ediyor

Avrupa’da yatırımlarına hız kesmeden devam eden Ekol Lojistik, 2013’ten bu yana faaliyet gösterdiği Macaristan’da yeni tesisine taşındı.

Budapeşte şehir merkezine 4 km, gümrüğe 200 m, konteyner terminaline ise 400 m uzaklıkta olan Ekol Macaristan 10 bin m2’lik alanda hizmet veriyor. Avrupa’da 11 ülkede bulunan Ekol Lojistik, Macaristan’da 2 yıldır, tamamı XL ve TIR belgeli 100’ün üzerinde araçtan oluşan filosu ve 200’ü aşkın çok uluslu çalışanıyla karayolu taşımacılığı, Intermodal taşımacılık, gümrükleme ve üçüncü parti lojistik hizmetleri veriyor. Ekol Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Musul, “Avrupa’nın en çok tercih edilen lojistik şirketi olma yolundaki yatırımlarımıza devam ediyoruz” dedi.