Ekol Lojistik Polonya’da büyüyor

Avrupa’da bulunduğu ülke sayısını 11’e yükselterek Mayıs 2015’te açtığı Ekol Polonya’yı büyütüyor.

Uluslararası yatırımlarına hız kesmeden devam eden Ekol Lojistik, Avrupa’da bulunduğu ülke sayısını 11’e yükselterek Mayıs 2015’te açtığı Ekol Polonya’yı büyütüyor. 8 adet yükleme rampası olan ve 2.000 m2’lik bir alana taşınan Ekol Polonya’da karayolu taşımacılığı, Intermodal taşımacılık, gümrükleme ve üçüncü parti lojistik hizmetleri veriliyor. Taşıma, dağıtım ve transfer işlemlerini, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak en yüksek standartlarda gerçekleştiren Ekol Polonya, “Tehlikeli Madde Taşımacılığı (ADR)” da dahil olmak birçok alanda hizmet veriyor.

Ekol International Genel Müdürü Wojciech Brzuska, “2016 planlarımız arasında; Ekol Polonya’da istihdam ettiğimiz 20 çok uluslu çalışan sayımızı 50’ye yükseltmek ve yılı 16 milyon ciro ile kapatmak var. Ostrava-Trieste arasında haftada 4 sefer yapan tren hattımızı 2016 yılında haftada 6’ya çıkartmayı planlıyoruz”diye konuştu.