Fleetcorp’un ‘iFleet’uygulaması güncellendi

Operasyonel filo kiralama şirketi Fleetcorp, sektörün ilk mobil uygulaması olma özelliğini taşıyan “iFleet” uygulamasını güncelledi.



Araçların yolda oldukları süre boyunca ihtiyaç duyacakları 7/24 yol yardım hizmetlerini cep telefonuna getiren uygulama, yeni özelliklerle zenginleştirilerek çok daha faydalı hale getirildi. Kullanıcı iFleet uygulaması sayesinde arıza, kaza, hırsızlık bildirimi, lastik talebi, anahtar işlemleri, ikame araç işlemleri ile ilgili talebini doğrudan Fleetcorp’a iletebiliyor. Talep butonuna basıldığında kullanıcının lokasyonu belirleniyor. Nokta atışı ile adres tarifine gerek kalmaksızın lokasyon tespit edilerek, en kısa sürede gerekli hizmet ulaştırılıyor.