GEFCO Türkiye, Anadolu Isuzu’ları taşıyor!

Lojistik sektörünün Türkiye’de ve dünyadaki öncülerinden GEFCO Türkiye, Anadolu Isuzu Otomotiv ile sözleşme imzaladı.

İmzalanan ticari araç taşıma sözleşmesi kapsamında, Anadolu Isuzu Otomotiv’in Türkiye genelinde 27 şehirde yeralan 31 Isuzu satış noktasında dağıtım operasyonları GEFCO Türkiye tarafından gerçekleştirilmeye başlandı. Sözleşme çerçevesinde iki farklı operasyon yürütülüyor. Uzakdoğu’dan gelen pick-up araçlar Derince Limanı’ndan teslim alınıp Anadolu Isuzu Otomotiv’in Şekerpınar’daki tesislerine taşınıyor. Ayrıca buna ek olarak Şekerpınar’daki fabrikada üretimi yapılan diğer ticari araçlar ile beraber tüm Türkiye’ye nakliyeleri yapılacak. Sürerek ve TIR üzerinde yapılacak nakliyelerin lojistik operasyonları GEFCO Türkiye tarafından yönetiliyor. GEFCO Türkiye Satış ve Pazarlama Direktörü Zafer Özkök, anlaşmanın uzun yıllar sürecek bir işbirliğinin başlangıcı olmasını umduklarını söyledi.