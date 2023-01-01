İDO, Eskişehir ve Topçular Feribotları’nda sürpriz yenilikler

İDO, Eskihisar-Topçular seferlerinde ücretsiz açık büfe hizmeti ve çocuk oyun alanları gibi yenilik sağladı.

Feribotlarının bir mola merkezi olmasını hedefleyen İDO’nun sunduğu hizmet arasında; sıcak yemeklerin yanısıra havuçlu kek, Susurluk tostu gibi yiyecekler de bulunuyor. Seferlerinde birçok ünlü markanın çeşitli organizasyonlar düzenlemesine imkan tanıyan İDO, ayrıca yıl boyunca birçok ünlü markaya evsahipliği yaparak müşterilerine farklı farklı sürprizler sunacak.