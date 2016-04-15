ING Bank, Kamil Koç işbirliği hediye bilet kazandırıyor

ING Bank Kamil Koç arasında gerçekleştirilen işbirliği çerçevesinde “Hediye Bilet” Kampanyası başlatıldı.

15 Nisan 2016 tarihine kadar Kamil Koç lokasyonlarındaki ING Bank noktalarından, SMS ile ve www.kamilkoc.com.tr üzerinden kredi ya da kredi kartı başvurusunda bulunanlar tek yön otobüs bileti kazanıyorlar. İşbirliği sayesinde ING Bank müşterileri, 500 TL ile 15 bin TL arasında kredi talebinde bulunabiliyor, ayrıca ING Bank Bonus kredi kartı alabiliyor. Bileti kazanmak için kredinin onaylanması ve kredi kartının teslim olmasının gerekli olduğu kampanya kapsamında kazanılan biletler 30 Nisan 2016 tarihine kadar kullanılabiliyor.

