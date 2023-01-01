İş Bankası’ndan e-ihracat hamlesi

E-ticarete özel ödeme çözümleriyle üye işyerlerinin yurtdışından tahsilat yapmasını kolaylaştıran İş Bankası, lojistik firması DHL Express ve e-ticaret altyapı çözümleri sunan IdeaSoft firması ile işbirliğine gitti.