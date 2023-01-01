İstanbullines, ‘ferrydun’ ile gülümsetiyor

Denizyolu taşımacılığının yenilikçi markası ‘İstanbullines’, Eskihisar-Tavşanlı (Yalova) hattında uyguladığı kampanyalarla olduğu kadar sosyal medya fenomeni olma yolunda ilerleyen güleryüzlü, martı dostu feribotu ‘@ferrydun’ ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Deniz yolculuğu ve sevdiği birçok konuyla ilgili esprili bir dille paylaşım yapan güleryüzlü feribot @ferrydun’un hesabı, takipçilerini gülümsetiyor, İstanbullines ve İstanbullines kampanyalarıyla ilgili bilgilendiriyor. Twitter’da 16 bin takipçisi olan @ferrydun, gündemi takip eden içerikler de sunuyor.

İstanbullines geçen yıl, Marmara Denizi’ndeki Eskihisar-Tavşanlı ve Ambarlı bandırma hatlarıyla yıl boyunca 1.9 milyon araç taşıyarak, karayolunu dolaşma maliyeti ile en önemli cari açık unsuru olan yakıt masrafından, araçlara yaptırdığı tasarrufla toplamda ‘87 milyon lira’yı milli ekonomiye kazandırmıştı.