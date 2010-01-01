İstanbullines’tan fastPay kullanıcılarına yüzde 10 indirim

Denizyolu taşımacılığında birçok ilke imza atan İstanbullines, DenizBank ile işbirliğine giderek Eskihisar-Tavşanlı (Yalova) hattında ilk kez Mobil Ödeme Sistemi ‘fastPay’i uygulamaya aldı.

Buna göre İstanbullines fastPay geçişlerinde yüzde 10 indirim avantajı sağlıyor. İstanbullines, böylece gişede nakit, kredi kartı gibi ödeme avantajlarının yanısıra bu hattaki ilk mobil ödeme sistemini de misafirlerine sundu. Denizbank’ın bluetooth teknolojisi ile çalışan Beacon cihazları sayesinde de İstabullines müşterileri henüz feribot gişesine ulaşmadan, yüzde 10 indirim kampanyasından haberdar olacak ve ödemelerini de fastPay ile yapabilecek. fastPay, herhangi bir kredi kartı işlemine gerek kalmadan internete bağlı bir akıllı telefonuna indirilen uygulamasıyla gişede fiziki kart ve para alışverişi yapmadan anında mobil ödeme imkanı sağlıyor.