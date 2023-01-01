Kargo’da sosyal medyanın lideri Yurtiçi Kargo

Yurtiçi Kargo, ‘Social Media Awards Turkey’ yarışmasının ‘Veri Analitiği Kategorisi’nde kargo sektöründe içerik yönetimini en başarılı şekilde gerçekleştiren marka seçildi.

Temel olarak sosyal medyaya emek veren kurumlar ve ajanslar için teşvik edici olmayı, içerik ve kampanya üretimindeki kaliteyi her yıl yukarı taşımaya katkıda bulunmayı hedefleyen Social Media Awards Turkey’in Veri Analitiği Kategorisi’nde 50’ye yakın farklı sektörlerden markaların geçmişe dönük performanslarının analitik olarak sıralamasıyla belirlendi.