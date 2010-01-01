Mars Logistics, Türkiye’de ilk 10 firmadan biri oldu!

Mars Logistics, 2013 yılına ilişkin faaliyetlerinden doğan sosyal, çevresel ve ekonomik performanslarını değerlendiren ikinci sürdürebilirlik raporunu yayınladı.

Küresel Raporlama Girişimi (GRI)A+ düzeyinde hazırlanan rapor ile Mars Logistics Türkiye’de sürdürülebilirlik raporuyla bu seviyede onay alan 10. şirket olma unvanını elde etti. Mars Logistics, toplumsal potansiyelin gelişimini sağlamak ve toplumsal duyarlılık bilincini gelecek nesillere aktarmak için özgün, yenilikçi ve kalıcı değerler oluşturarak fark yaratmak adına çalışıyor.