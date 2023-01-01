Mars Logistics’ten iki yeni yatırım

Türkiye’nin lider lojistik şirketlerinden Mars Logistics, lojistik süreçlerin en önemli halkalarından olan lojistik depolama yatırımlarına devam ediyor.

Müşterilerinin ihtiyaçlarına göre yeni yatırım lokasyonları belirleyen Mars Logistics, İstanbul Anadolu Yakası’nda Tuzla ve Kocaeli Şekerpınar’da hizmet vermeye başlayan iki yeni lojistik merkezi ile toplam 100.800 m2’lik depolama alanına ulaştı. Mars Logistics; yeni depolama merkezleriyle toplam 32.500 m2’lik alanda modern yönetim sistemleri ile müşterilerine açık, kapalı, serbest ve antrepo gibi tüm depolama ve katmadeğerli hizmetleri sunacak. Tesislerdeki tüm iş makinelerini elektrikli olarak tercih eden Mars Logistics, böylelikle depolama alanlarında da çevre dostu olma ilkesini korumayı sürdürüyor.