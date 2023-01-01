Mars Logistics’ten Milk Run

Mars Logistics; müşterilerinin ihtiyaçlarına özel lojistik çözümleri sunmaya devam ediyor.

Mars Logistics, belirli bir program çerçevesinde yüklerin teslimatını gerçekleştirme, teslim sırasında veya tüm teslimatlar tamamlandıktan sonra ters güzergah izlenerek boş kapların geri getirilmesi sistemiyle hareket eden Milk Run taşımacılık hizmeti ile müşterilerine tam zamanında, avantajlı lojistik desteği sunuyor. Adını Amerika Birleşik Devletleri’nde süt dağıtımından alan Milk Run taşımacılık modeli, 2000’li yıllardan itibaren Türkiye’de de uygulanmaya başladı. Mars Logistics, Milk Run taşımacılık modeli ile müşterilerine planlı seferlerle depo stok yüklerini azaltarak ve tam zamanında lojistik hizmeti sunarak maliyet avantajı yaratıyor. Modelde üretici ve tedarikçi arasında düzenli ve 24 saat yapılan taşımalarla malzemelerin konulduğu kasalar ve boş ambalajlar da geri toplanmış oluyor. 1820 ünitelik özmal araç filosuyla özellikle otomotiv sektörünün yoğun olduğu Bursa, İzmir, İstanbul, Ankara, Manisa gibi şehirlerde Milk Run taşımacılık gerçekleştiren Mars Logistics, geniş hizmet ağı ve güçlü tedarikçileriyle hizmet sunuyor. Mars Logistics, otomotiv sektörünün devi Renault’ya Milk Run taşımacılık hizmeti veriyor.