Murat Lojistik’in filo yönetimi Brisa’ya emanet

Soğuk zincir lojistik firmalarından Murat Lojistik, Türkiye lastik sektörünün lideri Brisa’nın sunduğu Profleet filo çözüm ortaklığını tercih etti.

Murat Lojistik anlaşma kapsamında Profleet danışmanlık ve hizmet paketini kullanmaya başlayarak ürün, servis hizmetleri, yol yardımı, danışmanlık ve eğitim desteği alacak. İşbirliğinin imza töreni Murat Lojistik Genel Müdürü Selçuk Yüksel, Brisa Genel Müdürü Yiğit Gürçay ve Brisa İzmir Bayisi Çavuşoğlu’nun Sahibi Alper Çavuşoğlu, Genel Koordinatör Ercüment Sönmez’in katılımıyla Sabancı Center’da gerçekleştirildi. 1.350 aracı kapsayan filosu ile günde 240.000 km yol kat eden Murat Lojistik, Profleet ile filo operasyonlarını daha verimli bir şekilde yönetebilecek.