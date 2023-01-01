Oğuzhan Aygün, OMSAN Lojistik Satınalma ve Tedarikçi Geliştirme Direktörü oldu

OMSAN, satınalma ve tedarikçi geliştirme süreçlerini küresel Türk lojistik şirketi olma vizyonu doğrultusunda direktörlük çatısı altında yeniden yapılandırdı.

OMSAN Lojistik Satınalma ve Tedarikçi Geliştirme Direktörlüğü’ne Oğuzhan Aygün atandı. Profesyonel iş hayatına 1986’da başlayan, 2001’den bu yana lojistik sektöründe önemli görevlerde bulunan Aygün, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü mezunu, iyi derecede İngilizce biliyor. OMSAN’ın, Türkiye’nin en büyük tedarikçi ekosistemlerinden birini yönettiğini belirten OMSAN Lojistik Genel Müdürü Osman Küçükertan, sürdürülebilir rekabet avantajına sahip olmak için satınalma ve tedarikçi geliştirme süreçlerinde yeni bir yapılanmaya gittiklerini söyledi. Şirketin dinamik yapısını korumak için lojistik sektörünün içinden veya dışından nitelikli yöneticileri bünyelerine kattıklarını belirten Küçükertan, yeni görevine atanan Oğuzhan Aygün’e başarılar diledi.