OMSAN, Avrupa Şampiyonluğu için yarışacak

OMSAN, Avrupa Şampiyonluğu için yarışacak.

Avrupa’nın en prestijli iş dünyası ödüllerinden biri olan “European Business Awards 2015/16” Yarışması’nda Ulusal Şampiyon seçilen OMSAN, Avrupa Şampiyonluğu için yarışacak. Türkiye çapında yapılan halk oylaması sonucunda diğer Türk şirketleri arasından en çok oy alan şirket önce “Ulusal Halk Şampiyonu” seçilecek ve ardından “Avrupa Halk Şampiyonu” finalisti olarak Avrupa’da yarışacak. 11 Ocak 2016 tarihi itibariyle başlayan oylama, 26 Şubat 2016 günü sona erecek, oylama sonuçları 7 Mart 2016 tarihinde kamuoyuna açıklanacak. Avrupa Şampiyonu ilk Türk şirketi olmak hedefiyle yarışan OMSAN’ı desteklemek için aşağıda yeralan bağlantıdan oy kullanılabilir: http://www.businessawardseurope.com/vote/detail-new/turkey/16566