OMSAN, BESLER’in lojistik çözüm ortağı oldu

OMSAN, BESLER’in serbest depolama, elleçleme, katmadeğerli hizmetler ve dağıtım hizmetleri sunmaya başladı.

OMSAN, Yıldız Holding bünyesinde faaliyet gösteren ve Türkiye’nin en yüksek yağ işleme kapasitesine sahip firması olan BESLER’in likit ve margarin ürünleri için serbest depolama, elleçleme, katmadeğerli hizmetler ve dağıtım hizmetleri sunmaya başladı. BESLER’in İstanbul Anadolu Yakası Pendik Tesisleri’nde bulunan toplam 3 deposunda yerinde yönetim modeliyle hizmet verecek olan OMSAN, depolarda stoklanacak ürünlerin tüm Türkiye dağıtımını da gerçekleştirecek. OMSAN Lojistik Genel Müdür Yardımcısı Ergun Arıburnu, gıda sektöründe faaliyet gösteren BESLER’in ürünlerinin ortalama stok süresinin oldukça kısa olduğunu ve bu nedenle hızlı bir operasyon süreci yöneteceklerini söyledi.

