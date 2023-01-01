OMSAN’a ‘International Best in Biz Awards’tan Gümüş Ödül

OMSAN, bu yıl 6.’sı düzenlenen ‘International Best in Biz Awards 2016’da ‘Yılın Sosyal-Çevresel Açıdan En Sorumlu Şirketi’ kategorisinde Gümüş Ödül’ün sahibi oldu.

‘Uluslararası Best in Biz Ödülleri 2016’da, 30’un üzerinde ülkeden ve çeşitli sektörlerden 270 kamu ve özel şirket aday olarak değerlendirildi. OMSAN Lojistik Genel Müdürü Doç.Dr. M. Hakan Keskin, OMSAN’ın sektöre kazandırdığı yenilikçi projelerin ve sürdürülebilirlik uygulamalarının sadece Türkiye’de değil, dünyada da hak ettiği ilgiyi görmesinin kendilerini mutlu ettiğini belirtti. Keskin, bundan sonra da birçok yenilikçi proje ile sektöre liderlik etmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

