OMSAN’a yeni hava kargo müdürü

OMSAN Lojistik Hava Kargo Müdürü olarak atanan Berna Şen Ersan, İstanbul Üniversitesi Maliye bölümü mezunu, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde İşletme yüksek lisansına sahip ve İngilizce biliyor.

Kariyerine 2003’te başlayan Ersan, lojistik şirketlerinde yöneticilik görevleri yaptı. 2012 yılı itibari ile hava kargo kapsamındaki hedeflerini yükselttiklerini söyleyen OMSAN Lojistik Genel Müdür Yardımcısı Ergun Arıburnu, bu sebeple hava kargo taşımacılığı faaliyetlerini bir çatı altında topladıklarını ve bu hedefleri süreçlerine yansıttıklarını belirtti. Arıburnu, lojistikte hızlı değişimler yaşandığını, OMSAN’ın altyapı, teknoloji ve insan kaynağına yatırım yaparak değişime liderlik eden bir lojistik firması olduğunu ifade etti. Arıburnu, Berna Şen Ersan’ın, OMSAN’ın hava kargo hizmetlerine yönelik vizyonuna katkı sağlayacağına yürekten inandığını belirterek kendisine yeni görevinde başarılar diledi.