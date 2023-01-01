Ortadoğu lojistik sektörünün liderleri İstanbul’da buluştu

Lojistik sektöründe 1994’ten bu yana hizmet veren Taha Kargo, Ortadoğu’nun lider kargo şirketlerinden Saudia Cargo’nun Türkiye temsilciliğini üstleniyor.

Saudia Cargo Türkiye Genel Satış Acentası Taha Kargo, Ortadoğu lojistik sektörünün en önemli temsilcilerini biraraya getiren özel bir davet düzenledi. Taha Kargo Yönetim Kurulu Başkanı Emin Taha’nın evsahipliğinde gerçekleşen toplantıda, Saudia Cargo Anlaşmalar Müdürü Fawaz Awlia ve Saudia Cargo Bölge Direktörü Amer Abu Obaid da yeraldı. Suudi Arabistan Ticaret Müşaviri Enver Bin Hasusah, Türk Hava Yolları Kargo Başkan Yardımcısı Serdar Demir ile MÜSİAD ve DEİK temsilcilerinin de katıldığı davet, Ortadoğu lojistik sektörünün liderlerini buluşturdu. Toplantıda lojistik sektöründeki gelişmelerin yanısıra Ortadoğu’da yaşananlar da ele alındı.