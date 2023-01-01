Port Akdeniz’den Uzakdoğu’ya aktarmasız doğrudan seferler başladı

CMA&CGM Shipping Commany, Port Akdeniz’den ihracat ürünlerini Uzakdoğu’ya aktarmasız direkt taşıyacak olan düzenli seferler başlatıyor.

CMA&CGM Shipping Company’e ait 28.000 gross tonluk ve yaklaşık 222 metre uzunluğundaki CAPE MAYOR isimli konteyner gemisi, gerçekleştireceği ilk aktarmasız Uzakdoğu seferi için Mayıs ayında Antalya Limanı’na yanaştı. CAPE MAYOR’un yaklaşık 24.000 ton yük alması Akdeniz’de diğer bir limana uğrak yaptıktan sonra 25 gün gibi kısa bir sürede direkt olarak Malezya’nın Port Klang Limanı’na gitmesi planlanıyor. Port Akdeniz Genel Müdürü Özgür Sert, “Limanımızda gerçekleştirdiğimiz altyapı yatırımları ile 2017 yüksek sezonuna hazırlıklarımızı tamamlayarak girdik. Ayrıca ticari limanımızda gerçekleştirilen ihracatın büyük bir bölümünü oluşturan mermer ve doğaltaş için de özel bir avantaj sunmaya başladık” diye konuştu.