PTT’den hacı adaylarına hizmet

Hac ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan vatandaşlar, Suudi Arabistan’dan satın aldıkları hurma ve hediyelik eşyaları PTT Kargo aracılığıyla Türkiye’deki adreslerine ulaştırabiliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nca Suudi Arabistan’da kabul edilen gönderiler uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı’na getirilerek PTT A.Ş.’ye teslim ediliyor ve bekletilmeksizin varış yerlerine ulaştırılıyor. Hizmet çerçevesinde 2016 yılı umre ve hac döneminde 177 bin 314 adet ve 3 bin 764 ton kargo kabul edildi. 2017 yılı umre döneminde 99 bin 406 adet ve 1988 ton kargo kabulü gerçekleştirilirken hac dönemi kargo kabul işlemi ise başladı.