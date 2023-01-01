Sabancı Üniversitesi-Fraunhofer IML işbirliği

Sabancı Üniversitesi ve Almanya’nın en önemli uygulamalı araştırma merkezlerinden biri olan Fraunhofer IML “Lojistikte Stratejik İşbirliği Anlaşması”na imza attı.

Sabancı Üniversitesi’nde yapılan tören, Sabancı Üniverstesi Rektörü Prof.Dr. Nihat Berker’in evsahipliğinde, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Yusuf Menceloğlu, Fraunhofer Enstitüsü Direktörü Prof.Dr. Michael Henke ve Fraunhofer Enstitüsü Danışmanları; Prof.Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş ve Dr. Şevket Akınlar’ın katılımıyla gerçekleşti.