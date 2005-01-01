Savaş Yaşar, Borusan Lojistik UluslararasıTaşımacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı oldu

20 yılı aşkın bir süredir lojistik sektörünün çeşitli alanlarında görev alan Savaş Yaşar, Borusan Lojistik Uluslararası Taşımacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

Savaş Yaşar, 2014’ten bu yana Borusan Lojistik Uluslararası Taşımacılık Satış Grup Müdürü olarak görev yapıyordu. Boğaziçi Üniversitesi mezunu Yaşar, 1992’de Efes Pilsen ile çalışma hayatına atıldı. Ardından 17 yıl boyunca DHL Worldwide Express’de satış ve operasyon fonksiyonlarında çeşitli görevlerde çalışan Yaşar, 2005-2014’te DHL Türkiye Operasyon Direktörü oldu. İleri derecede İngilizce ve Fransızca bilen Yaşar, evli ve bir çocuk babası.