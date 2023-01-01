SDV Horoz, Horoz Bolloré Logistics olarak yoluna devam ediyor

Lojistik hizmetlerini entegre bir şekilde sunarak, özel çözümler üretebilen Horoz Grubu, Fransız ortaklı forwarder firması SDV Horoz’da isim değişikliğine gitti.

SDV Horoz artık yoluna Horoz Bolloré Logistics olarak devam ediyor. Denizyolu-havayolu forwarding, konteyner dahili taşımacılık ve proje kargo taşımacılığı alanlarında hizmet veren Horoz Bolloré Logistics 105 ülkede 601 ofis ve 21.000 çalışanı ile müşterilerinin özel lojistik çözüm taleplerine tek elden çözüm sunuyor. Horoz Bolloré Logistics’in Genel Müdürlüğü’ne atanan Hakan Yaman, “Grup bünyesindeki tüm firmaların aynı çatı altında toplanmış olması önemli bir sinerji oluşturacağından, bu değişiklik bizlere büyük avantaj sağlayacaktır. Bu sayede Bolloré Logistics’in 2025 yılında dünyanın en büyük beş forwarderı arasına girme hedefine de daha kolay ulaşabileceğini düşünüyorum” dedi.