Siemens Ulaşım Çözümleri, 7. Eurasia Rail Fuarı’nda

Siemens, ‘Eurasia Rail - 7. Uluslararası Demiryolu, Şehir İçi Raylı Sistemler, Altyapı ve Lojistik Fuarı’nda inovatif raylı sistem çözümlerini sektör profesyonelleri ile buluşturdu.

Siemens Ulaşım Bölümü, Velaro serisi yüksek hızlı trenler, Desiro bölgesel banliyö trenler, Vectron lokomotif ailesi araçlarını sergiledi. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakan Yardımcısı Yüksel Coşkunyürek’in açılış konuşmacısı olarak yer aldığı 7. Eurasia Rail Fuarı’nda, Türkiye’deki demiryolu sektörü üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Açılış konuşmalarının ardından Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakan Yardımcısı Yüksel Coşkunyürek, Siemens Türkiye standını ziyaret etti.