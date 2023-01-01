TNT, Malta'ya doğrudan uçak seferlerine başladı

Lider hızlı kargo şirketlerinden biri olan TNT, Avrupa Operasyon Merkezi Liege'den Malta'ya doğrudan uçuşlara başladı.

Müşteriler nezdinde daha kısa transit süresi, ihracatta daha geç toplama saatleri, ithalatta daha hızlı dağıtım ve daha büyük ve ağır gönderilere imkan tanınması anlamına gelen doğrudan uçuşlar, haftanın beş günü Boeing 737-400 ile gerçekleştirilecek. TNT Türkiye Genel Müdürü Çetin Yalçın, TNT olarak Güney Avrupa ve Akdeniz’de ticaret potansiyelinin gelişmesine katkıda bulunduklarını belirterek, Kosova, Venedik Tel Aviv ve Malta’dan sonra da hava ve karayolu ağlarını güçlendirmek üzere yatırımlara devam edeceklerini açıkladı.