Türk lojistik sektörünün vizyonu ‘Bölgesel Merkez’ olmak; BÖLGE: AVRASYA

Bölgesinin en önemli lojistik merkezi pozisyonunda olan Türkiye’nin Lojistik Master Planı henüz yok. Plan hazırlanıyor ve 2018’de yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Neresinden bakarsak bakalım, Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma vizyonuna yerleştirdiği sınırlı sayıda sektörlerden birini de lojistik sektörü oluşturuyor. Dünya lojistik pazarının büyüklüğü halen 5 trilyon dolar civarında. Yeryüzünde üretilen her 1 dolarlık değerin en az yüzde 25’i lojistik kapsamındaki faaliyetlerden elde ediliyor. AB lojistik pazarının büyüklüğü ise 627 milyar Avro.

2015 yılında milli gelirimizin 1 trilyon dolara, lojistik sektörünün de 110 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşması bekleniyor.

Türkiye coğrafik- stratejik konumu ve altyapısı nedeniyle bölgenin en önemli lojistik merkezi pozisyonunda. Bölge kavramı Türk lojistik sektörü açısından Avrasya coğrafyasının tümünü kapsar nitelikte. Ve nihayet Türkiye, Asya ve Avrupa arasındaki 500 milyar dolarlık mal hareketinin de geçiş noktasında bulunuyor.

Lojistik Master Planı yolda

Türkiye Lojistik Master Planı’nın hazırlanması çalışmasına başlandı. Çalışma 3 yıl sürecek.

Planın 2016’da şekillenmeye başlaması bekleniyor. 2018 başında ise planın tamamlanarak devreye alınması öngörülüyor.

Türk lojistik sektörünün rekabet gücünü artırmak ve 2023 ihracat hedefine ulaşmak için hazırlanması planlanan Türkiye Lojistik Master Planı ortaya çıktıktan sonra lojistik mevzuatının altyapısı oluşturulacak. Planda lojistik köy, merkez ve üslerin tanımı yapılacak. 2018’de yürürlüğe girmesi beklenen plan için bu yıl birinci aşama başlayacak. Master Planı’ndan Ulaştırma Bakanlığı sorumlu olacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı da katkı sağlayacak.

60 milyar dolar yatırım

Türkiye’de ulusal ve uluslararası alanda 3 bin firma taşımacılık ve lojistik sektöründe faal. 400 bin kişiye istihdam sağlanıyor. Görülüyor ki; 2023 dış ticaret hedeflerine lojistik sektörünün sağlayacağı katkı büyük olacak. Açılması planlanan lojistik merkezler ve iyileştirilen lojistik altyapıyla sektöre 2023’te hedeflenen toplam yatırımın 60 milyar liranın üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. 2023 yılında Türkiye’nin bölgenin lojistik merkezi olması öngörülüyor.

Türkiye Lojistik Master Planı sektöre şunları sağlayacak:

- Lojistik sektörüne yönelik yapılacak yatırımlar planlı olacak.

- Yatırımlara bir bütünlük ve standart gelecek.

- Hangi bölgenin ne tür lojistik avantajlara sahip olduğu ve uzun vadede getireceği yararlar netleşecek.

- Lojistikle ilgili tüm sayısal veriler belirsizlikten kurtulacak.

- Çevresel duyarlılık öne çıkacak.

- Lojistik çok sayıda bakanlık ve kurumu ilgilendiren bir alan olması nedeniyle ortak karar almak zaman alıyor. Ortaya konulacak master plan bu kurumların ortak bir politika izlemesinin yolunu açacak ve hız kazandıracak.

Kare kare lojistik ’2015

Performans: Döviz kurundaki dalgalanmalar, Irak, Suriye ve Ukrayna’da yaşanan karışıklıklar nedeniyle sektör zorlu bir dönem geçirmesine, karayolu taşımacılığımızın sorunlarının artmasına rağmen sektör firmaları 2014 yılında önemli başarılara imza attılar.

Yüzde10 büyümek: 2015 yılı sektör hedefleri büyütüldü. Geçtiğimiz yıllarda Avrupa’da yaşanan krizi ve Ortadoğu’daki problemleri yeni pazarlara yönelerek aşan ve yaklaşık yüzde 10’luk bir büyüme sağlayan sektör bugünkü krizleri de yeni fırsatlar yaratarak aşabilecek güçte görünüyor.

Bölgesel lojistik merkez olma: Coğrafi konumu itibarıyla, adeta bir aktarma merkezi konumunda olan Türkiye, Asya ve Avrupa arasında stratejik bir köprü konumunda olması nedeniyle lojistik hizmetler açısından bölgenin lojistik üssü olma potansiyeline sahiptir. Bu potansiyeli iyi değerlendiren sektör, Afrika, Orta Doğu ve Orta Asya ülkelerine yönelmiştir.

Demiryolu serbestleşti: Lojistik sektöründe bu yıl demiryolunun serbestleşmesi önemli bir gelişmedir. Türkiye içinde taşımacılık ağırlıklı olarak karayolu ile yapılıyor, demiryolunun serbestleşmesi ile birçok şirket bu alanda da önemli yatırımlara hazırlanıyor. Sektörün havayolu, denizyolu ve liman yatırımları da hız kazandı.

Ortadoğu: Özellikle Körfez ülkelerine olan karayolu taşımacılığımız çok büyük oranda durdu, bu durum devam edecek ve beklentiler, şartların daha da zorlaşacağı yönündedir

Posta Kanunu sorunu: Sektör 2015’e yepyeni ve önemli bir sorunla girdi. Ticari olsun ya da olmasın 30 kiloya veya 300 desimetreküpe kadar olan gönderilerin Posta Kanunu çerçevesinde değerlendirilecek olması lojistik sektörünü hem yurtiçi hem de yurtdışı gönderilerde etkiliyor. Hangi taşıma şekli kullanılırsa kullanılsın bu tanıma uyan taşımalar için yetki belgesi almak ve yapılan işin cirosu üzerinden evrensel posta hizmetleri katkı payı ödemek gerekiyor. Posta hizmetleri ile lojistik hizmetinin birbirinden ayrılması ve gönderi miktarı ve ebadı ne olursa olsun ticari mal taşıma lojistiğinin bu kapsamın dışında tutulması isteniyor.

Yabancı ilgilisi: Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Lojistik Uygulamaları ve Araştırmaları Merkezi tarafından yapılan sektör analizine göre firmaların büyük çoğunluğu 2015 yılında önemli oranda yeni yatırım ve istihdam artışı planlıyor. Özellikle son yıllarda Türkiye’de büyüyen bir pazar olan lojistik sektörü, birçok yabancı firmanın yatırım ve dış kaynak kullanımı açısından da ilgisini çekiyor.

Haksız rekabet: Yetki belgesiz taşıma ile haksız rekabet yaratılmasına karşı 2015 yılında önlemlerin arttırılması ve denetimlerin sıklaştırılması beklenmektedir. Keza; Gümrük Yönetmeliği'nde ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği'nde yapılan değişiklikler 2015 yılında sektörün önemli sorunları arasında sayılıyor.

Sonuç olarak: 2023 yılında 500 milyar dolarlık ihracat hedefleyen Türkiye’nin dış ticaretindeki en büyük güvencelerinden biri lojistik sektörüdür. Ayrıca lojistik, Türkiye için turizmden sonra en fazla potansiyeli barındıran ikinci sektördür. Esasen; Türkiye`nin ulusal ve uluslararası manada bir lojistik merkez haline dönüşmesi süreci bütün hızıyla devam ettiği için sektör daima gözönündedir. 2015 yılında lojistik sektörümüzün 110-120 milyar dolarlık büyüklüğe yükselmesi doğal olacak; çünkü dünya lojistik sektörü hacminin de 2015’de 10-12 trilyon dolar değerinde olacağı hesaplanıyor. Türkiye, Asya ve Avrupa arasında stratejik bir köprüdür ve bu konum Türkiye ekonomisinin geleceğini şekillendirecektir.

“Nesnelerin İnterneti” sektörde 10 yılda 1.9 trilyon dolar yaratacak

Lojistik hizmeti sağlayıcısı DHL ve IT sektörü temsilcisi Cisco, Dubai’de gerçekleşen DHL Global Teknoloji Konferansı’nda, ‘Nesnelerin İnterneti’ konusuna odaklanan yeni bir eğilim raporu yayınladı. ‘Nesnelerin İnterneti’, bilgisayar, tablet ve cep telefonu dışındaki elektronik aletlerin internete bağlanmasını tarif eden bir terim olarak kullanılıyor. Günümüzde 15 milyar cihazın internete bağlı olduğunu not eden ve bu sayının 2020 yılında 50 milyara çıkacağını öngören Eğilim Raporu, yaklaşmakta olan bu teknoloji devriminin iş hayatında yaratacağı etkiyi ele alıyor. Rapora göre, lojistik operasyonları yürüten veya bir tedarik zincirine sahip olan her şirket için ‘Nesnelerin İnterneti’nin oyunu değiştiren sonuçları olacak.

Rapora göre, ‘Nesnelerin İnterneti’ önümüzdeki on yıl içinde 8 trilyon dolar değer yaratma potansiyeline sahip. Bu yaratılan değer beş ana unsur tarafından ortaya çıkacak: yenilik ve gelir artışı; 2.1 trilyon dolar, eldeki varlıkların kullanımı; 2.1 trilyon dolar. Tedarik zinciri ve lojistik; 1.9 trilyon dolar. Çalışanların verimliliğinde yaşanacak gelişmeler; 1.2 trilyon dolar. Daha iyi müşteri deneyimi; 700 milyar dolar.

Rapora göre önümüzdeki on yıllık sürede lojistik endüstrisi, ‘Nesnelerin Interneti’nin her gün hareket eden, takip edilen ve yedeklenen gerçek zamanlı milyonlarca yüklemeye bağlanmasıyla birlikte daha yüksek operasyonel etkinlik seviyeleri yakalayacak. Depolama operasyonlarında ise internete bağlanmış olan paletler ve malzemeler, daha akıllı envanter yönetimine izin verecektir. Navlun taşımacılığında ise internete bağlı araçlara ait verilerin öngörebilmesi ve araç bakımının otomatik olarak planlanabilmesi sayesinde, ürünlerin takibi daha hızlı, doğru ve güvenli bir şekilde gerçekleşecek.

Mars Logistics, yüzde 12 büyüme hedefliyor

Kara, hava, deniz ve demiryolu nakliyesi, fuar ve etkinlik lojistiği, proje taşımacılığı, gümrükleme, sigorta, depolama gibi lojistiğin tüm alanlarında hizmet veren Mars Logistics, iç ve dış ekonomideki tüm sıkıntılara rağmen 2015 yılında yüzde 12 büyüme hedefliyor. Mars Logistics Genel Müdürü Ali Tulgar, sektörün bu yıl maksimum yüzde 5 büyüyeceğini, 2015’in üçüncü çeyreğinden sonra toparlanma beklediklerini, Mars Logistics’in ise yüzde 12 büyüyerek 600 milyon TL olan yılsonu cirosunu 2015 itibarıyla 700 milyon TL’ye çıkaracağını öngörüyor.

Hem sektörü hem Mars Logistics’i konuşmak için biraraya geldiğimiz Genel Müdür Ali Tulgar, sektöre ilişkin genel bir değerlendirme yaparak, “2000’li yıllardan sonra lojistik sektörünün önemi anlaşılmaya başlandı. Kısa sürede önemli başarılara imza atan sektörde özellikle hizmet kalitesi AB standartlarının üzerine ulaştı. Tüm sektörlerin nabzını tutan bir sektör olarak lojistik, Türkiye’yi 2023 hedeflerine taşıyacak en önemli bileşendir” diyor. Sektörün yüzde 10-15 bandında büyüme sürecinin bu yıl maksimum yüzde 5 olacağını aktaran Tulgar, lojistik sektörünün ekonomiden bağımsız düşünülemeyeceğini belirterek, “Ekonomi durgun bir deniz değil. Türkiye olarak krizlere alışkın bir ülkeyiz. Artık paniklemiyoruz. Olaylara iyi tarafından bakarsak; otomotiv sektöründe üretim ve satışlarda beklenilen düzeyde ilerliyor. Tekstil sektörü sipariş kaybına uğramadı. Önümüzde seçim, yaz tatilleri ve Ramazan süreci var. Ardından 9. aydan sonra sektör toparlanmaya başlayacaktır” bilgisini veriyor.



Mars organik ve inorganik büyüyecek

Karlı büyüme ile 2015’i kapatmak isteyen Mars Logistics, yatırımlarına ise ara vermiyor. Mayıs ayının başında 100 yenileme 100 tane yeni alım olmak üzere 16 milyon Avro maliyetle 200 aracı bünyesine katarak 1900 araç ünitesine ulaşan firma, 2016’nın başında 150- 200 treyler alım anlaşmasına imza atacak. Aynı zamanda depo yatırımlarına da ağırlık veren Mars, ilk aşamada Hadımköy’de 50-60 bin metrekare alan üzerinde depo yatırımı gerçekleştirecek. Daha sonra ise Anadolu Yakası’nda 20 bin metrekarelik bir depolama yatırımı daha planlıyor. Yenilikleri Tulgar, şöyle anlatıyor: “Haftada 5 gün olan karşılıklı olan İtalya’nın Trieste kenti ile Lüksemburg’un Bettembourg şehirleri arasında intermodal taşımacılık ağını haftada 6 güne çıkardık. Ayrıca Almanya ve Avusturya civarında birçok noktaya tren yoluyla intermodal taşımacılık yapıyoruz.”



Hitachi’nin etkisi ortaya çıkacak

Japon devi Hitachi ile 2013 yılında gerçekleştirdikleri işbirliğinin sonuçlarını bu yıl itibarıyla almaya başlayacaklarını anlatan Ali Tulgar, “Finansal olarak güçlü olduğumuz bir dönemde Hitachi ile işbirliği yaptık ve global oyuncu olduk. 1050 kişilik ekibimizle artık Türkiye’de veya bölgesinde güçlü bir firma olmak yerine dünya devi olmayı hedefliyoruz. Bunun için organik ve inorganik büyüme modellerini kullanabiliriz” diyor. Yurtdışından firma satın almanın birinci öncelikleri olmadığını, asıl amaçlarının sağlıklı büyüme olduğunu belirten Tulgar, “Hitachi işbirliğinin kısa sürede önemli sonuçlar doğurmasını beklemedik. Ancak bundan sonra hızlı bir büyüme sürecine gireceğimizi düşünüyorum. Tüm dünya karşımızda ama önceliği Türkiye’ye vereceğiz” diye konuşuyor. Adana, Gaziantep ve Mersin’de yatırımlara ağırlık verdiklerinin altını çizen Tulgar, “Ortadoğu Bölgesi’ndeki kaotik görüntü yok olacaktır. Savaşlar bittikten sonra bölge ciddi bir yapılanmaya girecek. Türk lojistik sektörü olarak yeniden yapılanmada üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz. Oradaki büyümenin bir parçası olacağız” diyor.



Horoz Lojistik, 2015’te büyümede iddialı

Sektöründe Türkiye’nin ilk milli kuruluşu olan, kökenleri 1942’ye dayanan Horoz Lojistik, uluslararası ortaklıkları,1050 kişilik istihdamı, yarattığı ekonomi ve sağladığı katmadeğer ile bugün 5 kıtada 102 ülkede 600 noktada entegre lojistik çözümleri üretiyor.

Horoz Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Taner Horoz, sektörün en büyük ilk üç firmasından biri olarak, her yıl olduğu gibi bu yılda büyümeye odaklanarak Türkiye’nin büyüme hızının iki-üç katı büyüme hedeflediklerini açıklıyor. Grubun 2014 yılı cirosunun 605 milyon TL olarak gerçekleştiğini belirten Horoz, bu yıl yüzde 10-12 büyüme sağlayarak yılı 670 milyon TL ciro ile kapatmak istediklerini söylüyor. Taner Horoz, 2015 yılının aynı zamanda yeni ürünlere ve coğrafyalara konsantre anlamı taşıyacağını da aktarıyor.

Horoz Holding, ana faaliyet konusu olan lojistik hizmetler alanında iki büyük şirketiyle faaliyet gösteriyor; Horoz Lojistik, Yurtiçi Komple Taşıma, Depolama ve Dağıtım, Uluslararası Karayolu, Demiryolu Taşımacılığı ve İntermodal taşımacılık hizmetleri sunuyor. SDV Horoz ise Denizyolu-Havayolu Forwarding, Konteyner Dahili Taşımacılık ve Proje Kargo Taşımacılığı alanlarında müşterilerine hizmet veriyor.

Taner Horoz, entegre veya bütünleşik lojistik çözümler kapsamında tüketiciye daha direkt olarak ulaştıkları B2C ( Business to Consumer) uygulamalara ağırlık verdiklerini duyuruyor. Avrupa’ya yapılan karayolu taşımasını büyük ölçüde multimodal çözümlerle desteklemeye başladıklarını anlatan Horoz, şöyle konuşuyor: “Önümüzdeki yıl bu konulara da ağırlık vermeye devam edip, multimodal çözümlerle hizmet verdiğimiz bölgeyi genişletmeye çalışacağız. Coğrafi bölge olarak Afrika bizim için hızla geliştirilecek bir destinasyon olmaya devam edecek. Yeni destinasyonlarda birtakım partnerlerle iş geliştirmek istiyoruz. Bu sebeple yurtdışında bireysel hareket etmek yerine, SDV ile deniz ve hava yolunda yürüttüğümüz network çalışmamız gibi uluslararası kara yolunda da önemli firmalarla işbirliği yaparak gücümüzü geliştirmeyi planlıyoruz.”



Öncelik depolamaya

Bu yıl katmadeğer üretecekleri yeni projelere yoğunlaşacaklarını kaydeden Taner Horoz, “Hizmetlerimizi müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla entegre bir şekilde sunarak, sınırsız özel çözümler üretebiliyoruz. İhtiyacı daha yüksek ve kompleks olan firmalarda daha fazla fayda yaratabiliyoruz. Bu konuda da oldukça iddialıyız” diyor.

Bu dönem depolama hizmetlerini salt stoklama, yükleme veya boşaltmanın ötesine taşıyabilmek için gerekli teknoloji, bilgi birikimi ve altyapıya yatırım yaptıklarını duyuran Horoz, şu bilgileri veriyor: “Depo ve aktarmalarımızda konveyör sistem destekli akıllı asansörler ve süreçleri hızlandırmak adına konveyör bantlar kullanılıyor. IT donanımlarımızda da günün teknolojilerini kullanmaya her zamanki gibi önem veriyoruz. Potansiyel ve mevcut müşterilerimizin gereksinimlerine bağlı olarak depo ve aktarma operasyonlarımızda akıllı sorter sistemlerini değerlendiriyoruz; nihai uygulanabilir kararı almamız durumunda hayata geçirmeyi planlıyoruz. Depo ve nakliye hizmetlerimizde kullandığımız yazılımları gelişen teknolojiler ile desteklemek adına yeni yatırım projelerimiz de değerlendirilme sürecindedir. 2015 yılı, belirsizliklerini koruyan bir yıl olmasına rağmen, yeni sektör yatırımlarına da gebe olacağı görüşündeyiz. Horoz Lojistik olarak planlarımız paralelinde 2015 yılı son çeyreğinde 2016 yılı için yeni bir depolama tesisini yelpazemize katmak üzere nihai kararı almayı planlıyoruz.”



DHL Freight Türkiye’de 10’uncu yılını kutluyor

DHL’in Avrupa, Bağımsız Devletler Topluluğu, Kuzey Afrika ve Ortadoğu’da kara ve raylı sistem taşımacılık organizatörlüğünü yürüten DHL Freight, Türkiye’de 10’uncu yılını doldurdu. 10 yıl önce üç kişilik bir ekiple, adeta ‘bir masa bir kasa’ bir şirket olarak Türkiye’de faaliyetlerine başlayan DHL Freight, bugün 1500’ü aşkın aktif müşterisi ile güvenli ve hızlı taşımacılıkta iddialı bir oyuncu haline geldi.

Güneydoğu Avrupa, Türk Cumhuriyetler ve Ortadoğu pazarları ile ithalat ve ihracat faaliyetlerine kapsamlı bir lojistik ortağı olarak destek olan DHL Freight Türkiye, büyümeye devam ediyor. DHL Freight Güneydoğu Avrupa Bölge Direktörü Selçuk Boztepe’nin liderliğinde, 10 yıllık dönemde yılda 20 bin seferin üzerinde ve 400 bin tonu aşkın kapasiteyle TIR seferleri organize edecek seviyeye gelen DHL Freight, Türkiye’nin önde gelen firmalarıyla yaptığı işbirlikleri sayesinde son beş yılda ortalama yüzde 30 büyüme sağlayarak cirosunu üç katına çıkardı, net karını ise yüzde 35 artırdı. Selçuk Boztepe, şu bilgileri paylaştı: “Türkiye hızla gelişen, bölgesel ve küresel büyüme rakamlarını geride bırakan bir ülke. Sürekli geliştirdiğimiz hizmetlerimiz, dünyaca bilinen kaliteli işgücümüz ve genç kadromuzla fark yaratıyoruz. Giderek daha çok markamız uluslararası pazarlarda kendine yer buluyor. Türkiye’nin ve Türkiye’de faaliyet gösteren tüm şirketlerin bu başarısına ve büyümelerine ayak uydurabilen bir lojistik altyapısına ihtiyacı var. 10 yılda yakaladığımız hızlı büyüme ile ithalat ve ihracat alanında güvenilen bir lojistik ortağı olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. DHL Freight olarak 10 yılda 100 kişilik çekirdek bir ekip kurduk. Türkiye’de teknolojik altyapısıyla örnek gösterilen üç terminalimiz var ve Anadolu’da iki yeni terminal daha kurmaya hazırlanıyoruz. Eğitime, insana ve teknolojiye yatırım yaparak yenilikçi çözümlerimizle fark yaratıyoruz.”

DHL Freight, tedarikçileriyle birlikte 1000’i aşkın personelin katkıda bulunduğu sürekli ve güvenli bir taşımacılık operasyonuna ulaştı. Türk taşımacılık şirketlerinin transit geçişler konusunda maruz kaldığı kısıtlamalar ve maliyetler yabancı plakalı araç kullanımının artmasına sebep olurken, DHL Freight organizasyon yapısını Türk plakalı araçlarla büyütmeye devam ediyor: DHL Freight’ın bölgedeki faaliyetleri yüzde 99 Türk plakalı araçlarla gerçekleşiyor.



Avrasya Tüneli Projesi ödüllendi

Asya ile Avrupa kıtalarını ilk kez deniz tabanının altından karayolu tüneliyle birleştirmek amacıyla Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM) tarafından ihale edilen, yapımı ve işletimi Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım A.Ş. (ATAŞ) tarafından üstlenilen Avrasya Tüneli Projesi, uluslararası alanda çok saygın bir ödüle daha layık görüldü. Her yıl sürdürülebilirlik alanındaki başarılı uygulamaları değerlendiren Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), bu yıl ‘En İyi Çevresel ve Sosyal Uygulama Ödülü’nü Avrasya Tüneli Projesi’ne verdi. 28 projenin aday olduğu ödül için yapılan değerlendirmede, EBRD’nin belirlediği standartların çok üzerine çıkan Avrasya Tüneli Projesi, açık farkla birinci oldu. Ödül, Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te 14-15 Mayıs 2015 tarihlerinde gerçekleşen EBRD Yıllık Toplantısı’ndaki törene katılan ATAŞ Genel Müdürü Seok Jae Seo ve Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Tanrıverdi’ye verildi.

ATAŞ Genel Müdürü Seok Jae Seo, şunları söyledi:“Benimsediğimiz bu bütünsel yaklaşım, tüm teknik, çevresel, sosyal ve iş güvenliği yanında en önemlisi, özellikle İstanbul halkı olmak üzere tüm paydaşlarımızın fayda sağlamasını kapsamaktadır. Projemizi gerçekleştirirken Türkiye’ye sürdürülebilir bir değer katmayı amaçlıyoruz.

“ATAŞ Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Tanrıverdi ise “Avrasya Tüneli’nin temelini, tüm paydaşların ihtiyaçlarını anlamak ve şeffaf bir iletişim politikası yürütmek esasına göre oluşturduk. Projenin çevresel ve sosyal faydalarını en yüksek seviyeye ulaştırmak amacıyla şimdiye kadar EBRD’nin bu anlamdaki yüksek standartlarını uyguladık, bundan sonra da aynı şevkle devam edeceğiz” dedi.



Sertrans Logistics’in sürücüsü “En İyi Uluslararası Nakliye Şoförü” seçildi

İstanbul Valiliği tarafından her yıl trafik haftası dolayısıyla düzenlenen ve çeşitli kategorilerde değerlendirmelerin yapıldığı sürücü ödülleri belli oldu. İstanbul Valiliği bu yıl, “En İyi Uluslararası Nakliye Şoförü” ödülüne, Sertrans Logistics’in yurtdışı sürücülerinden Mustafa Okfidan’ı layık gördü. Trafik kazasına karışmamış olmak, trafik kuralı ihlali nedeniyle ceza almamış olmak, en düşük yakıt tüketimine sahip olmak, yol kontrol noktalarında sürücü aleyhine rapor tutulmamış olmak gibi farklı kriterlerin bulunduğu seçim sonucunda ödüle layık görülen Sertrans Logistics sürücüsü Mustafa Okfidan, ödül aldığını İspanya’da görevdeyken öğrendi.

Sertrans Logistics CEO’su Nilgün Keleş, “Başarılı ve deneyimli sürücümüz Mustafa Okfidan şu an İspanya’da görev başında. Kendisine bu güzel haberi telefonla bildirdik, çok mutlu oldu. Sertrans Logistics olarak müşterilerimize daima deneyimli ve yetkin bir ekiple, hızlı, güvenli ve yüksek kalitede hizmet vermekteyiz. Aldığımız bu ödül, hem hizmet ve kalite standartlarımızın bir göstergesi oldu, hem personel kalitemizi bir kez daha belgelemiş oldu, hem de tüm Sertrans Ailesi’ne gurur verdi” dedi.



MKZ Lojistik’ten MAN’a büyük yatırım

Dünya devi MAN, Türkiye’de de güçlü konumunu daha da pekiştiriyor. Lojistik sektörünün 30 yıllık köklü firması MKZ Lojistik, MAN TGS EfficientLine serisi 100 adetlik siparişinin ilk 20 aracını Antoto MAN Antalya tesislerinde teslim aldı. Teslimat törenine MKZ Lojistik ortaklarından Harun Zeytinoğlu, Aydın Zeytinoğlu; Antoto Man Satış Müdürü Mert Taşkıner, Servis Müdürü Veli Özcan ile Antoto Otomotiv ve MKZ Lojistik çalışanları katıldı. Hafriyat ve kuru yük taşımacılığında bölgenin önde gelen firmalarından olan MKZ Lojistik Sahibi ve Genel Müdürü Harun Zeytinoğlu, MAN TGS EfficientLine serisini tercih etmelerinin en önemli nedeninin, ileri teknolojisi, yüksek kalitesi, sağlamlığı, düşük işletme giderlerinin yanı sıra yakıt tüketiminde sunduğu önemli tasarruf avantajı olduğunu söyledi.



İstanbullines, Hamidiye’ye kavuştu

Eskihisar-Tavşanlı hattında daha önce 3 gemi ile servis veren İstanbullines, DenizBank kredisi ile filosuna kattığı Hamidiye ile kapasitesinde yüzde 33’lük bir artış sağlamış oldu. Daha önce Yunanistan gemi sicilinde Panormitis ismiyle kayıtlı bulunan 2013 yapımı feribot, 4.95 milyon Avro’luk DenizBank finansmanı ile satın alındıktan sonra Hamidiye ismiyle Türk siciline kaydettirilerek kısa bir tersane sürecinden sonra sefere alındı. 90 metre boyunda, 18 metre genişliğinde, 433 yolcu ve 100 araç taşıma kapasitesine sahip Hamidiye, Eskihisar-Tavşanlı hattında araç ve yolcu taşımacılığı yapıyor. İstanbullines Genel Müdürü Kemal Gündüz; “Bu hattaki rekabetimiz, müşteriye kaliteli hizmet ve fiyat anlamında avantajlar sunuyor. Yüksek yolcu kapasiteli, hızlı ve konforlu feribotlarımızı kullanan yolcularımızda biz bunu, ilk günden itibaren hissettik ve hissediyoruz” dedi.



İkra Lojistik ve Brisa, Profleet ile işbirliklerini güçlendirdi

Brisa ve İkra Lojistik ‘Profleet Filo Yönetim Çözümleri’ kapsamında imzaladıkları sözleşme ile işbirliklerini bir adım ileri taşıdı. Brisa; İkra Lojistik’in şirketin Azerbaycan, Türkiye ve Irak’ta devam eden tüm operasyonlarında işortağı İkikardeş Ticaret ile birlikte hizmet verecek.

Sabancı Center’da düzenlenen sözleşme imza törenine, Brisa Genel Müdürü Hakan Bayman, İkra Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Akın Konyar ve Brisa işortağı Uğur İkikardeş’in yanısıra şirketlerin çalışanları da katıldı. İkra Lojistik, Brisa ile imzalanan sözleşme çerçevesinde, lastik tedariki, kaplama ve araç bakımının yanısıra Profleet kapsamında sunulan Filofix yol yardımı, Aspects+ ölçüm ve raporlama programı gibi hizmetlerden yararlanarak operasyonel maliyetlerinde tasarruf sağlayacak. Aynı zamanda lastik atıklarını ve yakıt tüketimini düşürerek, operasyonlarının çevre üzerindeki olumsuz etkilerini de azaltmış olacak. İşbirliği kapsamında, Brisa tarafından İkra Lojistik teknisyenlerine ve şoförlerine lastik eğitimleri de verilecek.



Ekol, uluslararası ilaç firmalarının Türkiye’deki rehberi oldu

Ekol Healthcare ve Amerika merkezli yönetim ve teknoloji danışmanlığı şirketi olan Supply Chain Wizard şirketlerinin 30 Nisan’da İstanbul’da organize ettiği “Uluslararası İlaç Takip Sistemi” etkinliği, 20’den fazla Türk ve uluslararası ilaç firmasının üst düzey yetkililerine evsahipliği yaptı. 2005 yılından bu yana sağlık lojistiği konusunda çeşitli hizmetler sunan Ekol, katılımcılara Sağlık Bakanlığı Mevzuatları çerçevesinde ilaç ve medikal malzemelerin depolandığı Yasemin Tesisi’ni gezdirdi ve depo yönetimi ile ‘İlaç Takip Sistemi’ uygulamaları hakkında bilgiler verdi. Öğleden sonra ise Ekol Lojistik’in genel merkezi Kardelen Tesisleri'nde workshoplar düzenleyerek uluslararası mevzuat, bütçe ve uygulamada karşılaşılan sorunlar ile ilgili sunumlar yapıldı. Aynı gün yapılan panelde Bayer, Par Pharma, AGE ve Conval Group yöneticileri sektörde yaşanan güncel sorunlara yönelik görüşlerini paylaştılar ve çözüm önerilerini sundular. Ülkelere göre İlaç Takip Sistemi mevzuatları farklı olduğundan, Supply Chain Wizard firma yetkilileri farklı ihtiyaçlara uygun stratejiler, hizmet sağlayıcının seçimi ve bütçe hazırlığı üzerine detaylı bilgiler verdiler.

Organizasyona; Par Pharma/Amerika, Pfizer/Suudi Arabistan, Mylan/İrlanda, Epista/Danimarka, CGN/Amerika ile Türkiye’den Bayer, Amgen, Mustafa Nevzat, Türkiye ve Bilim İlaç firmalarının yöneticileri katıldı.



OMSAN’la Arabam Tatilde

Lojistik sektörünün lider markası OMSAN Lojistik, 2010 yılında başlatmış olduğu ve aracını tatil yolunda kullanmak istemeyenlerin yardımına koşan “OMSAN’la Arabam Tatilde” hizmetini Mayıs ayı itibari ile İstanbul ve Ankara’dan; Bodrum, Antalya, İzmir ve Dalaman çevresine tatile gideceklerin hizmetine sunmaya başladı. Tatil severler, her yıl olduğu gibi bu yıl da uzun ve yorucu yolculuklar yapmak zorunda kalmayacak, kendileri uçak konforuyla tatile giderken, araçları OMSAN güvencesiyle taşınacak. İstanbul ve Ankara’dan; Bodrum, Antalya, İzmir ve Dalaman arası taşıma fiyatı aracın kasko değerine göre değişen taşıma sigortası bedeli ve KDV hariç olmak üzere, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da tek yön 450 TL’den, gidiş–dönüş ise 720 TL’den başlıyor. Aracını OMSAN güvencesiyle taşıtmak isteyenler 0216 458 54 44 nolu Arabam Tatilde Çağrı Merkezi’ni arayabilir, bu hizmet ile ilgili gelişmeleri www.arabamtatilde.com.tr, Facebook ve Twitter sayfalarından takip edebilirler.