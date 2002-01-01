“Türkiye, ülkeler için güçlü bir lojistik yatırım ortağı”

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Belçika İş Konseyi tarafından organize edilen Türkiye-Flaman Bölgesi İşbirliği ve Yatırım Semineri, İstanbul’da gerçekleştirildi. Seminer, DEİK Türkiye-Belçika İş Konseyi Başkanı Aysu Özlem Gökçe ve Belçika Başkonsolosu Henri Vantieghem’ın açılış konuşmalarıyla başladı.

Seminerde konuşan UTİKAD Başkanı ve DEİK Lojistik İş Konseyi Başkanı Turgut Erkeskin, Türkiye’nin sadece bir Lojistik Aktarma Merkezi olmadığını, ülkeler için güçlü bir lojistik yatırım ortağı olduğunu da söyledi. Erkeskin, Belçika ve Türkiye arasında ticaret hacminin, 2014’te 6.8 milyar dolara yükseldiğini belirtti: “Türkiye’nin en büyük 17’inci ithalat, 14’üncü ihracat partneri durumda. Belçika’nın 2002-2014 arası doğrudan yatırımları da 7.4 milyar dolardan fazladır.”