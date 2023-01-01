Türkiye’de ilk kez Filo Akademisi

Dünya üzerinde filo yönetimi konusunda bilinçlendirme, analizler ve değişimlere kurumları hazırlama amacıyla uzun yıllardır eğitimler düzenleyen Fleet Europe, Filo Akademisi uygulamasını ilk kez Türkiye’de Fleetcorp’un destekleriyle hayata geçirdi.

Filo Akademisi’ne, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren yerel ve uluslararası firmaların satın alma, filo yönetimi, idari işler ve insan kaynakları departmanlarında görev alan yöneticileri katıldı. Çeşitli vaka çalışmalarıyla zenginleştirilen programda, mevcut araç ihtiyaçlarının belirlenmesi, şirket araç politikası oluşturulması, sahip olma yöntemlerinin analizi, toplam sahip olma maliyeti, sözleşmelerdeki gizli tuzaklar, görüşme süreçleri, raporlama, denetleme vb. ile ilgili içerikler paylaşıldı. Eğitim sonunda gerçekleştirilen online HEC sınavını başarıyla tamamlayan katılımcılara uluslararası alanda geçerli Paris HEC Üniversitesi Filo Yönetimi Başarı Diploması veriliyor. Fleetcorp Ticari Direktörü Ali Kemal Uluer, Fleet Europe ile Filo Akademisi projesine verdikleri desteği ileride de sürdürmeyi planladıklarını söyledi.