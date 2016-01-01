UPS ilk çeyrekte rekor kazanç sağladı

UPS (NYSE:UPS) 2016 ilk çeyreği için geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13’lük artışa karşılık gelen 1.27 dolar seyreltilmiş hisse başına kazancı açıkladı.

Şirketin uluslararası faaliyet karı yüzde 15 artarak 574 milyon dolar oldu. Toplam gelir geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3.2 oranında artarak 14.4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Gelir büyümesi, daha düşük yakıt ek ücreti ve döviz kurlarına bağlı olarak yavaşladı. Daha düşük yakıt ek ücretleri, gelir büyümesini yaklaşık 150 baz puan aşağıya çekti.

“Uzun vadeli şirket stratejimizin tüm alanlarında iyi sonuç almaya devam ediyoruz” diyen UPS Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su David Abney, “Gelir büyümesi ve hızlandırılmış yatırımlarımızın sağladığı yararlar bu çeyrekte sağlam finansal sonuçlar yarattı” açıklamasını yaptı.

