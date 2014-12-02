UTİKAD'da, antrepo işletmecilerinin sorunları masaya yatırıldı

Antrepo işletmelerindeki sorunlar, lojistik sektörüne yansıması ve çözüm önerileri Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği’nde (UTİKAD) gerçekleştirilen toplantıda masaya yatırıldı.

UTİKAD, 2 Aralık 2014 tarihinde Gümrük Yönetmeliği kapsamında yapılan değişikliklerin ardından sıkıntılı günler geçiren antrepo işletmecilerinin sorunlarına çözüm aramaya devam ediyor. UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Erkeskin yönetimindeki “antrepo” konulu toplantıya, UTİKAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nil Tunaşar, UTİKAD Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Dilik, Genel Müdür Cavit Uğur ve Avrupa yakasındaki birçok antrepo işletmecisi katıldı.

UTİKAD Başkanı Erkeskin, “Lojistik sektörünün gündemindeki en kritik konularından biri antrepolarda yaşanan sorunlar. Antrepolarda işler sıkıntılı, hem lojistik operasyonlarımızda, özellikle de maliyetlerimizde giderek artan sorunlar yaşıyoruz” dedi. Erkeskin, Yönetmeliğin yayınlandığı tarihten hemen sonra T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile değişikliklerin neden olacağı sorunların paylaşıldığını aktardı: “Buradaki önemli nokta, denetimleri artırmaya yönelik yapılan yönetmelik değişikliklerinin kimseyi mağdur etmeden, dış ticarete ve ülkemizin lojistik üs olması yolundaki çalışmaları olumsuz etkilemeden yeniden düzenlenmesi ve hayata geçirilmesidir.”