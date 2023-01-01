Vodafone “4bucakG” TIR’ının ilk durağı İzmir oldu

Türkiye’nin dijital geleceğine liderlik etmeyi hedefleyen Vodafone’un ülkenin dört bucağını 4.5G ile tanıştırmak amacıyla düzenlediği “4bucakG” turunun ilk durağı İzmir oldu.

İzmirlilere 1 Nisan’dan önce ilk 4.5G deneyimini yaşatmak isteyen Vodafone, özel teknolojilerle donattığı “4bucakG” TIR’ını ziyaret eden tüketicilere 4.5G teknolojisini deneme imkanı sundu. İzmirli kullanıcılar, Vodafone TIR’ında 4.5G hızında müzik dinledi, oyun oynadı ve bu anları 4.5G hızıyla paylaştı. Vodafone, “4bucakG” Türkiye turuyla Nisan sonuna kadar 1 milyon kişiye ulaşmayı hedefliyor.;Vodafone’un “4bucakG” Türkiye turunun tanıtımı için İzmir’de düzenlenen basın toplantısında konuşan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel bugün 19 ülkede 4G, 5 kıtada ve 15 ülkede ise 4.5G hizmeti verdiklerini söyledi. Süel, “4.5G teknolojisindeki bu deneyimimizi Türkiye’ye taşıyarak 81 ilimizde en ücra köşeye kadar en iyi hizmeti vermeyi ve herkesi 4.5G teknolojisi ile buluşturmayı hedefliyoruz. Vodafone ‘4bucakG’ TIR’ı ile 4.5G’yi ve Dijital Dönüşümü 1 Nisan öncesi İzmirli tüketicilerimizin ayağına getirdik. Vodafone olarak, ülkemiz için değer yaratma vizyonumuz çerçevesinde yatırımlarımızı artırarak sürdüreceğiz” dedi.