Yang Ming, Türkiye ile Uzakdoğu arasında direkt servis başlattı

Türkiye pazarına 1994 senesinde Arkas’ın acenteliği ile giren Tayvan Devleti’nin ortağı olduğu ve yönettiği Yang Ming Group Türkiye’deki başarılı ve istikrarlı büyümesi sayesinde 2009 yılında Arkas ortaklığı ile Yang Ming Anadolu’yu kurdu.

2016 senesinde 140 bin TEU’luk ihracat ve ithalat yükü taşıyan Yang Ming Anadolu, ortağının Türkiye pazarına daha fazla inanarak 2017 yılında Türkiye Uzakdoğu arasında servislerine ek olarak yeni direkt servisini koymasını sağladı. Yang Ming Anadolu Genel Müdürü Chun Feng Chen, “Herkesin bildiği gibi dünyada denizcilik sektöründeki pek çok firma zor günlerden geçiyor. Biz çok şanslıyız ki hepiniz bugün buradasınız ve uzun yıllardır birlikte çalışıyor, size hizmet veriyoruz” dedi. Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bernard Arkas, “İşbirliğimizin 20. yılını bu servisle taçlandırdığımız için mutluyuz. Servislerimizle Türk ihracatçısına destek olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.