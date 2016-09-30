Yurtiçi Kargo ambalajıyla paketleyen kazanıyor

Yurtiçi Kargo, 30 Eylül 2016 tarihine kadar uygulanacak “Büyük Avantaj Paketi Kampanyası”na start verdi.

“Büyük Avantaj Paketi Kampanyası”, şehir içi veya şehir dışı standart gönderileri için ambalaj ürünü satın alan tüm Yurtiçi Kargo müşterileri için geçerli olacak. Satın alınan her ambalaj karşılığında taşıma, alıcıya bilgi, adresten alım ve adrese teslim gibi, müşterilerin gönderilerine dair tüm hizmetler, tek bir paket halinde 7 TL’den başlayan fiyatlarla sunulacak. Yurtiçi Kargo müşterileri, adrese kurye çağırdıklarında veya Yurtiçi Kargo şube ile acentelerine giderek yapacakları gönderilerde “Büyük Avantaj Paketi”nden faydalanmak istediklerini belirterek, söz konusu kampanyaya dahil olabilecekler.