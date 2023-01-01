Yurtiçi Kargo ‘Çocuklar Gülsün Diye’ taşıyacak

Yurtiçi Kargo, Çocuklar Gülsün Diye Derneği ile sponsorluk anlaşmasını yeniledi.



Okul öncesi eğitimin önemine inanan Yurtiçi Kargo, Türkiye’de çocuk sayıları ve okuryazarlık oranları göz önüne alınarak belirlenen şehirlerde, anaokulları yapılması için çalışmalarını sürdüren Çocuklar Gülsün Diye Derneği ile sponsorluk anlaşmasını yeniledi. Firma, 2012 yılından bu yana 135.000’den fazla oyuncak, kitap ve kırtasiye malzemesini 30 farklı anaokuluna kayıtlı toplam 3000 ihtiyaç sahibi öğrenciye ulaştırdı.