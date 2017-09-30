Yurtiçi Kargo’dan yurtdışı kampanyası

Yurtiçi Kargo, yurtiçi gönderilerinde olduğu gibi yurtdışı gönderilerinde de hizmette sınır tanımıyor.

Türkiye genelinde 760’tan fazla şubesi ve acentesiyle dünyanın 220’yi aşkın ülkesine hizmet sunan Yurtiçi Kargo, müşterilerinin yurtdışı ekspres gönderilerinde 30 Eylül 2017 tarihine kadar yüzde 30 indirim sağlayacak. Toplam değeri 7500 euroyu ve ağırlığı 149 kilogramı geçmeyen tüm yurtdışı kargolarında geçerli olacak söz konusu kampanya çerçevesinde gönderiler, Türkiye çıkışından itibaren; Avrupa’ya 1-2, Amerika’ya 2-4, Afrika ülkelerine 4-5, Uzak Doğu ülkelerine ise 2 ila 5 iş gününde teslim ediliyor.