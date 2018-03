Uluslararası Ticaret ve İşbirliği Teklifleri

TEKNOLOJİ:

Konu: Firma, profesyonel halı yıkama sistemi ithal etmek istemektedir.

Ülke: Hong Kong

Firma: CARPET MASTER CARE LTD.

Tel: +852 (2892) 0680

Faks: +852 (2838) 7625

e-posta: eva@crapetmaster.com.hk

Konu: Endüstriyel uygulama yazılımları

Ürün: MOVABLE SHOT BLASTING MACHINE

Marka: ROVAN,

Menşei: Qingdao,China

Ambalaj: woodencases

Min.Sipariş: 1set

Teslim Süresi: 10 gün

Teslim Şekli: Gemiyle

Ödeme Şekli: siparişte peşin

Son Geçerlilik Tarihi: 18/5/2019

Firma: QINGDAO ROVAN MACHINERY CO.,LTD

Tel: 865 32 83 97 91 22

Web: http://www.rovanmachinery.com

Konu: Endüstriyel uygulama yazılımları

Ürün: CE3 CERIUM OXIDE WHEEL

Marka: Longda Abrasives

Menşei: Çin

Ambalaj: Carton box

Min.Sipariş: 5 pieces

Fiyat: USD 50

Teslim Süresi: 5 gün

Teslim Şekli: TNT DHL UPS FEDEX

Ödeme Şekli: siparişte peşin

Son Geçerlilik Tarihi: 8/3/2016

Firma: ZHENGZHOU LONGDA ABRASIVES CO.,LTD

Tel: +8603 71 67 63 09 04

Faks: +8603 71 67 62 91 17

Web: http://www.zzlongda.net

Konu: Endüstriyel uygulama yazılımları

Ürün: YT150 C-TYPE HYDRAULIC WIRE ROPE PRESS MACHINE

Marka: Q T C

Menşei: Made in China

Ambalaj: wooden case

Min.Sipariş: 1 set

Fiyat: 5800 USD

Teslim Süresi: 30 gün

Teslim Şekli: sea sail

Ödeme Şekli: siparişte peşin

Son Geçerlilik Tarihi: 12/12/2015

Firma: BAODING QITONG RIGGING EQUIPMENT CO.,LTD

İlgili: Echo Fan

Tel: 860 31 23 15 95 33

Faks: 860 31 23 13 95 33

Web: http://www.bdqitong.cn

Konu: Plastik makinaları

Ürün: XPS HEAT INSULATION FOAMED PLATE EXTRUSION LINE

Marka: GWELL

Menşei: Çin

Ambalaj: PKG

Min.Sipariş: 1

Teslim Süresi: 30 gün

Teslim Şekli: transport by sea

Ödeme Şekli: siparişte peşin

Son Geçerlilik Tarihi: 12/8/2017

Firma: CHINA GWELL MACHINERY CO., LTD

Tel:+8615906228639

Web: http://www.gwell.cn

Konu: Güneş enerjisi (1. Brief Introduction Sunfine SMS series are genuine on-off grid All-in-one inverters which succeeds in realizing on-off grid auto switching.)

Ürün: SOLAR INVERTER

Marka: SUNFINE

Menşei: Çin

Ambalaj: 1pc/honeycomb carton/plywood case

Min.Sipariş: 5

Fiyat: 1200-2800 Dolar

Örnek Fiyatı: 1200 Dolar

Teslim Süresi: 10 gün

Teslim Şekli: FOB

Ödeme Şekli: siparişte peşin

Son Geçerlilik Tarihi: 29/8/2016

Firma: ZHEJIANG SUNFINE SOLAR TECHNOLOGY CO., LTD.

İlgili: Michael Sun

Tel: 86 577 62661565

Faks: 86 577 62661567

Web: http://www.sunfine.com

Konu: Plastik Makinaları

Ürün: INJECTION BLOW MOLDING MACHINE

Marka: JASU

Menşei: Guangzhou, Çin

Ambalaj: Wooden box

Min.Sipariş: 1 set

Fiyat: 63000 USD

Teslim Süresi: 30 gün

Teslim Şekli: By sea

Ödeme Şekli: siparişte peşin

Son Geçerlilik Tarihi:17/1/2018

Firma: GUANGZHOU JASU PRECISION MACHINERY CO.,LTD

İlgili: Wade Cai

Tel: 00862034809599

Faks: 00862084896160

Web: http://www.jasucorp.com

Konu: Ambalaj Makinaları

Ürün: HGHY WASTE PAPER PULP MOLDING EGG TRAY MACHINE

Marka: HGHY

Menşei: Çin

Ambalaj: Normal

Min.Sipariş: 1

Teslim Süresi: 30 gün

Teslim Şekli: Shipping

Ödeme Şekli: siparişte peşin

Son Geçerlilik Tarihi: 11/2/2016

Firma: HGHY PULP MOLDING PACK CO.,LTD

Tel: 8602062327808

Web: http://www.pulpmoldingchina.com/

Konu: Ayakkabı makinaları

Ürün: JACQUARD HEALDS FOR CARPET LOOMS

Marka: ANUPAM

Menşei: Hindistan

Ambalaj: Standard

Min.Sipariş: 1000

Teslim Şekli: By air /sea

Ödeme Şekli: siparişte peşin

Son Geçerlilik Tarihi: 31/10/2016

Firma: GANPATI HEALD & SPARES

İlgili: Ravi Gupta

Tel: 91 79 25452712

Faks: 91 79 25452712

Web: http://-www.wirehealds.com



Konu: Mobilya makinaları

Ürün: 4311 ZERO WALL MANUAL RECLINER

Marka: Lucky Pretty

Menşei: Çin

Ambalaj: wooden case

Min.Sipariş: 100

Fiyat: 18.5

Dolar Teslim Süresi: 14 gün

Teslim Şekli: sea way

Ödeme Şekli: siparişte peşin

Son Geçerlilik Tarihi: 31/12/2016

Firma: TAIZHOU LUCKY PRETTY MACHINERY COMPANY

Tel: 86-523-83716810

Faks: 86-523-83716812

Web: http://www.tzruimei.com

Konu: Mobilya Makinaları (NC 3 eksen çoklu delik makinası 18'li delik grubu+kanal testeresi, Mitsubishi kotrol paneli ve servo sistem,10000 adet program hafızası)

Ürün: MULTIMA ADV+

Marka: TOSKAR

Menşei: Türkiye

Ambalaj: Palet

Min.Sipariş: 1

Fiyat: Görüşülür

Teslim Süresi: 45 gün

Teslim Şekli: Bursa fabrika

Ödeme Şekli: Görüşülür

Son Geçerlilik Tarihi: 18/2/2016

Firma: TOSKAR MAKINA

İlgili: Özgür Yavuz

Tel: 05343653835

Web: http://www.toskar.com

Konu: CARBIDE END MILLS DRILLS CARBIDE S PCB ROUTER B&D provides a wide variety of tools such as: l Cobalt HSS and Carbide End Mills l Carbide Inserts l Thread Mills l Carbide Drills l PCB routers

Ürün: CARBIDE END MILLS DRILLS CARBIDE S PCB ROUTER

Marka: B&D

Menşei: 100% origin material

Ambalaj: box

Min.Sipariş: 200

Fiyat: 0.6 Dolar

Teslim Süresi: 3-5 gün

Teslim Şekli: according to requirement

Ödeme Şekli: Transfer

Son Geçerlilik Tarihi: 27/7/2015

Firma: B&D TECHNOLOGIES

Tel: 86 18665699173

Faks: 86 020 34526377

Web: http://www.endmilling.com

Konu: Tıbbi cihaz (Gr5 Titanium Bars Standard)

Ürün adı: ASTM F136 GR5 º4 TITANIUM BAR

Marka: TEEA-TITANIUM

Menşei: Çin

Ambalaj: Wooden case

Min.Sipariş: 50kg

Fiyat: 46 dolar /kg

Teslim süresi: 20-25 gün

Teslim şekli: FOB&CIF

Ödeme şekli: Siparişte peşin

Son geçerlilik tarihi: 27/01/2016

Firma: WESTERN TEEA-TITANIUM TECHNOLOGY.,LTD

İlgili: Ellen Ellen Yao

Tel: 18395406525

Faks: 0917-3401201

Web: http://www.ti-teea.com



GIDA

Konu: Karadağ’ın en büyük şarap üreticisi ve ihracatçı firması, Türkiye’ye şarap satma isteklerini bildiriyor.

Ülke: Karadağ

Firma: PLANTAZE

İlgili: Nikola Perovic

Tel: +382 (20) 648148

Faks: +382 (20) 648149

E-posta: nperovic@gmail.com

Konu: Kazakistan ve Türkiye çapında hizmet veren bir firma, Birleşik Arap Emirlikleri tarafından talep edilen meyve suyu ve kuruyemiş talebini Türk ürünlerinden temin etmek istiyor.

Ülke: Kazakistan

Firma: MARKHAM

İlgili: Rafa el Mikhrali

Tel: +7 (701) 4544006

E-posta: info@markhamltd.com

Konu: Dondurulmuş balık ithal edecek

Ülke: Suudi Arabistan

Firma: Radas Trading Est

İlgili: Solaiman Naser Al-Fa

Tel: 96601966-01-2760717

Fax: 96601966-01-2760717

Email: radastrd@hotmail.com



Konu: Mercimek satınalacak

Ülke: Suudi Arabistan

Firma: Radas Trading Est

İlgili: Solaiman Naser Al-Fa

Tel: 96601966-01-2760717

Fax: 96601966-01-2760717

Email: radastrd@hotmail.com

MUHTELİF

Konu: Kozmetik ürünleri ithal edecek

Ülke: Suudi Arabistan

Firma: Radas Trading Est

İlgili: Solaiman Naser Al-Fa

Tel: 96601966-01-2760717

Fax: 96601966-01-2760717

Email: radastrd@hotmail.com



Konu: Böcek ilacı ve erkek deri ayakkabı, Kişniş tohumu, kimyon tohumu ithal edecek

Ülke: Mısır

Firma: Bounty Trade

İlgili: Mr. Mohamed EL Husse

Tel: 20245747893844636

Fax: 45747893844636

Email: bountytr@hotmail.com

Web: www.messenger.msn.com



Konu: Taze Zencefil ithal edecek.

Ülke: Mısır

Firma: Radas Trading Est

İlgi: Solaiman Naser Al-Fa

Tel: 9660 19 66-01-276 07 17

Fax: 96601966-01-2760717

Email: radastrd@hotmail.com

Konu: Havlu satınalmak istiyor

Ülke: Mısır

Firma: Bounty Trade

İlgili: Mr. Mohamed EL Husse

Tel: 20245 74 78-9384 46 36

Fax: 45747893844636

Email: bountytr@hotmail.com

Web: www.messenger.msn.com