Uluslararası Ticaret ve İşbirliği Teklifleri
Uluslararası Ticaret ve İşbirliği Teklifleri
TEKNOLOJİ:
Konu: Firma, profesyonel halı yıkama sistemi ithal
Ülke: Hong Kong
Firma: CARPET MASTER CARE LTD.
Tel: +852 (2892) 0680
Faks: +852 (2838) 7625
e-posta: eva@crapetmaster.com.hk
Konu: Endüstriyel uygulama yazılımları
Ürün: MOVABLE SHOT BLASTING MACHINE
Marka: ROVAN,
Menşei: Qingdao,China
Ambalaj: woodencases
Min.Sipariş: 1set
Teslim Süresi: 10 gün
Teslim Şekli: Gemiyle
Ödeme Şekli: siparişte peşin
Son Geçerlilik Tarihi: 18/5/2019
Firma: QINGDAO ROVAN MACHINERY CO.,LTD
Tel: 865 32 83 97 91 22
Web: http://www.rovanmachinery.com
Konu: Endüstriyel uygulama yazılımları
Ürün: CE3
Marka: Longda Abrasives
Menşei: Çin
Ambalaj: Carton box
Min.Sipariş: 5 pieces
Fiyat: USD 50
Teslim Süresi: 5 gün
Teslim Şekli: TNT DHL UPS FEDEX
Ödeme Şekli: siparişte peşin
Son Geçerlilik Tarihi: 8/3/2016
Firma: ZHENGZHOU LONGDA ABRASIVES CO.,LTD
Tel: +8603 71 67 63 09 04
Faks: +8603 71 67 62 91 17
Web: http://www.zzlongda.net
Konu: Endüstriyel uygulama yazılımları
Ürün: YT150
Marka: Q T C
Menşei: Made in China
Ambalaj: wooden case
Min.Sipariş: 1 set
Fiyat: 5800 USD
Teslim Süresi: 30 gün
Teslim Şekli: sea sail
Ödeme Şekli: siparişte
Son Geçerlilik Tarihi: 12/12/2015
Firma: BAODING QITONG RIGGING EQUIPMENT CO.,LTD
İlgili: Echo Fan
Tel: 860 31 23 15 95 33
Faks: 860 31 23 13 95 33
Web: http://www.bdqitong.cn
Konu: Plastik makinaları
Ürün: XPS HEAT INSULATION FOAMED PLATE EXTRUSION LINE
Marka: GWELL
Menşei: Çin
Ambalaj: PKG
Min.Sipariş: 1
Teslim Süresi: 30 gün
Teslim Şekli: transport by sea
Ödeme Şekli:
Son Geçerlilik Tarihi: 12/8/2017
Firma: CHINA GWELL MACHINERY CO., LTD
Tel:+8615906228639
Web: http://www.gwell.cn
Konu: Güneş enerjisi (1. Brief Introduction Sunfine SMS series are genuine on-off grid All-in-one inverters which succeeds in realizing on-off grid auto switching.)
Ürün: SOLAR INVERTER
Marka: SUNFINE
Menşei: Çin
Ambalaj: 1pc/honeycomb carton/plywood case
Min.Sipariş: 5
Fiyat: 1200-2800 Dolar
Örnek Fiyatı: 1200 Dolar
Teslim Süresi: 10 gün
Teslim Şekli: FOB
Ödeme Şekli: siparişte peşin
Son Geçerlilik Tarihi: 29/8/2016
Firma: ZHEJIANG SUNFINE SOLAR TECHNOLOGY CO., LTD.
İlgili: Michael Sun
Tel: 86 577 62661565
Faks: 86 577 62661567
Web: http://www.sunfine.com
Konu: Plastik Makinaları
Ürün: INJECTION BLOW MOLDING MACHINE
Marka: JASU
Menşei: Guangzhou, Çin
Ambalaj: Wooden box
Min.Sipariş: 1 set
Fiyat: 63000 USD
Teslim Süresi: 30 gün
Teslim Şekli:
Ödeme Şekli: siparişte peşin
Son Geçerlilik Tarihi:17/1/2018
Firma: GUANGZHOU JASU PRECISION MACHINERY CO.,LTD
İlgili: Wade Cai
Tel: 00862034809599
Faks: 00862084896160
Web: http://www.jasucorp.com
Konu: Ambalaj Makinaları
Ürün: HGHY WASTE PAPER PULP MOLDING EGG TRAY MACHINE
Marka: HGHY
Menşei: Çin
Ambalaj: Normal
Min.Sipariş: 1
Teslim
Teslim Şekli: Shipping
Ödeme Şekli: siparişte peşin
Son Geçerlilik Tarihi: 11/2/2016
Firma: HGHY PULP MOLDING PACK CO.,LTD
Tel: 8602062327808
Web: http://www.pulpmoldingchina.com/
Konu: Ayakkabı makinaları
Ürün: JACQUARD HEALDS FOR CARPET LOOMS
Marka: ANUPAM
Menşei: Hindistan
Ambalaj: Standard
Min.Sipariş: 1000
Teslim Şekli: By air /sea
Ödeme Şekli: siparişte peşin
Son Geçerlilik Tarihi: 31/10/2016
Firma: GANPATI HEALD & SPARES
İlgili: Ravi Gupta
Tel: 91 79 25452712
Faks: 91 79 25452712
Web: http://-www.wirehealds.com
Konu: Mobilya makinaları
Ürün: 4311 ZERO WALL MANUAL RECLINER
Marka: Lucky Pretty
Menşei: Çin
Ambalaj: wooden case
Min.Sipariş: 100
Fiyat: 18.5
Dolar Teslim Süresi: 14 gün
Teslim Şekli: sea way
Ödeme Şekli: siparişte peşin
Son Geçerlilik Tarihi: 31/12/2016
Firma: TAIZHOU LUCKY PRETTY MACHINERY COMPANY
Tel: 86-523-83716810
Faks: 86-523-83716812
Web: http://www.tzruimei.com
Konu: Mobilya Makinaları (NC 3 eksen çoklu delik
Ürün: MULTIMA ADV+
Marka: TOSKAR
Menşei: Türkiye
Ambalaj: Palet
Min.Sipariş: 1
Fiyat: Görüşülür
Teslim Süresi: 45 gün
Teslim Şekli: Bursa fabrika
Ödeme Şekli: Görüşülür
Son Geçerlilik Tarihi: 18/2/2016
Firma: TOSKAR MAKINA
İlgili: Özgür Yavuz
Tel: 05343653835
Web: http://www.toskar.com
Konu: CARBIDE END MILLS DRILLS CARBIDE S PCB ROUTER B&D provides a wide variety of tools such as: l Cobalt HSS and Carbide End Mills l Carbide Inserts
Ürün: CARBIDE END MILLS DRILLS CARBIDE S PCB ROUTER
Marka: B&D
Menşei: 100% origin material
Ambalaj: box
Min.Sipariş: 200
Fiyat: 0.6 Dolar
Teslim Süresi: 3-5 gün
Teslim Şekli: according to
Ödeme Şekli: Transfer
Son Geçerlilik
Firma: B&D TECHNOLOGIES
Tel: 86 18665699173
Faks: 86 020 34526377
Web: http://www.endmilling.com
Konu: Tıbbi cihaz (Gr5 Titanium Bars Standard)
Ürün adı: ASTM F136 GR5 º4 TITANIUM BAR
Marka: TEEA-TITANIUM
Menşei: Çin
Ambalaj: Wooden case
Min.Sipariş: 50kg
Fiyat: 46 dolar /kg
Teslim süresi: 20-25 gün
Teslim şekli: FOB&CIF
Ödeme şekli: Siparişte peşin
Son geçerlilik tarihi: 27/01/2016
Firma: WESTERN TEEA-TITANIUM TECHNOLOGY.,LTD
İlgili: Ellen Ellen Yao
Tel: 18395406525
Faks: 0917-3401201
Web: http://www.ti-teea.com
GIDA
Konu: Karadağ’ın en büyük şarap üreticisi ve ihracatçı firması, Türkiye’ye şarap satma isteklerini bildiriyor.
Ülke: Karadağ
Firma: PLANTAZE
İlgili: Nikola Perovic
Tel: +382 (20) 648148
Faks: +382 (20) 648149
E-posta: nperovic@gmail.com
Konu: Kazakistan ve Türkiye çapında hizmet veren bir firma, Birleşik Arap Emirlikleri tarafından talep edilen meyve suyu ve kuruyemiş talebini Türk ürünlerinden temin etmek istiyor.
Ülke: Kazakistan
Firma: MARKHAM
İlgili: Rafa el Mikhrali
Tel: +7 (701) 4544006
E-posta: info@markhamltd.com
Konu: Dondurulmuş balık ithal edecek
Ülke: Suudi Arabistan
Firma: Radas Trading Est
İlgili: Solaiman Naser Al-Fa
Tel: 96601966-01-2760717
Fax: 96601966-01-2760717
Email: radastrd@hotmail.com
Konu: Mercimek satınalacak
Ülke: Suudi Arabistan
Firma: Radas Trading Est
İlgili: Solaiman Naser Al-Fa
Tel: 96601966-01-2760717
Fax: 96601966-01-2760717
Email: radastrd@hotmail.com
MUHTELİF
Konu: Kozmetik ürünleri ithal edecek
Ülke: Suudi Arabistan
Firma: Radas Trading Est
İlgili: Solaiman Naser Al-Fa
Tel: 96601966-01-2760717
Fax: 96601966-01-2760717
Email: radastrd@hotmail.com
Konu: Böcek ilacı ve erkek deri ayakkabı, Kişniş tohumu, kimyon tohumu ithal edecek
Ülke: Mısır
Firma: Bounty Trade
İlgili: Mr. Mohamed EL Husse
Tel: 20245747893844636
Fax: 45747893844636
Email: bountytr@hotmail.com
Web: www.messenger.msn.com
Konu: Taze Zencefil ithal edecek.
Ülke: Mısır
Firma: Radas Trading Est
İlgi: Solaiman Naser Al-Fa
Tel: 9660 19 66-01-276 07 17
Fax: 96601966-01-2760717
Email: radastrd@hotmail.com
Konu: Havlu satınalmak istiyor
Ülke: Mısır
Firma: Bounty Trade
İlgili: Mr. Mohamed EL Husse
Tel: 20245 74 78-9384 46 36
Fax: 45747893844636
Email: bountytr@hotmail.com
Web: www.messenger.msn.com