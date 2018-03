Uluslararası ticaret ve işbirliği teklifleri

Gıda, Kimyasal, Kauçuk-Plastik, Makine, Ofis, Tekstil Alanlarında.

GIDA:

Konu: Taze sebze ve meyve almak istiyor.

Ülke: Arjantin Firma: Tarjeta 1991

İlgili: Mr. Leandro Garay

Tel: +54 (11 ) 6379 1625

e-posta: tarjeta1991@live.com.ar

Konu: Firma, kırmızı mercimek, nohut, bezelye ve hayvan yemi olarak kullanmak üzere darı almak istiyor.

Ülke: Birleşik Arap Emirlikleri

Firma: Elfydan General Trading LLC.

İlgili: Don W Donald

Tel: +971 (555) 888114 e-posta: info@elfydan.com

Konu: Firma, 2015 mahsulü kurutulmuş, beyaz ve ince kabuklu 100 ton kabuklu ceviz satmak istiyor.

Ülke: Bulgaristan Firma: SHOTI GROUP LTD.

İlgili: Shoti Ahmedov

Tel: +359 (89) 6269977

e-posta: shotigroup@gmail.com

Konu: Firma patates satın almak istiyor.

Ülke: Tunus

Firma: WIFRESH

İlgili: Elies KHARRAT

Tel: +216 (73 ) 610 734

e-posta: commercial@wifresh.tn

Konu: Fabrikalarında mısır, buğday ve balkabağı

işleyen firma, projelerinde ortak olmak isteyen Türk firmalarıyla işbirliği yapmak istiyor.

Ülke: Ukrayna

Firma: SITIK-AGRO farming enterprise

Tel: +38 (099) 447 43 78

e-posta: nikolaysitik@ukr.net

Konu:10 bin ton çam fıstığı ve 20 bin ton elma almak isteyen Türk firmalarının kendileri ile irtibat kurabilecekleri bildirilmektedir.

Ülke: Afganistan

Tel: +0212 (296) 52 37

e-posta: afgistca@gmail.com

Konu: Firma, konsantre üzüm suyu almak istiyor.

Ülke: Arjantin

Firma: Fideco S.A

İlgili: Mr. Leandro Garay

Tel: +54 (11) 4312 7466

e-posta: leandro@fideco.com



KİMYASAL:

Konu: Firma, Sudanlı bir firma adına aylık olarak dioktil flatat ve polipropilen almak istiyor.

Ülke: Irak

Firma: Al OSmany Plastic Granules Factory

e-posta: hala1957@hotmail.com

Konu: Firma, hemodiyaliz solüsyonları için hammadde almak istiyor.

Ülke: Tunus

Firma: PHARAMDIAL

Tel: +216 (71) 216 022

e-posta: aymanghabouch@gmail.com



KAUÇUK-PLASTİK:

Konu: Ham kauçuk ve lastik ticareti yapan firma, bu ürünlerini Türkiye pazarına sunmak istiyor.

Ülke: İngiltere

Firma: Euro Exim Ltd

Tel:+44 ( (0)) 161 275 9660

e-posta: exports@euroeximltd.co.uk

Konu: Firma, şeffaf PVC saklama/muhafaza poşeti almak istiyor.

Ülke: Tunus

Firma: AQUALUX

Tel: +216 (71) 449 604

e-posta: aqualuxtunisie1@planet.tn

Konu: Firma, PVC zemin kaplamaları almak istiyor.

Ülke: Tunus

Firma: MURSOLDECOR

Tel: +216 (71) 320 725

e-posta: mursoldecor@yahoo.fr



MAKİNE:

Konu: Firma AG/YG transformatör almak istiyor.

Ülke: Tunus Firma: GECOS

Tel: +216 (70 ) 820 100

e-posta: gecos@planet.tn

Konu: Firma, GPS navigasyon cihazları almak istiyor.

Ülke: Tunus

Firma: MES

İlgili: Siala

Tel: +216 (74) 441685

e-posta: mesgps@topnet.tn

Konu: Firma, porselen kahve fincanları ve kollu meyve sıkma makinaları almak istiyor.

Ülke: Tunus

Firma: Societe du Sud de Commerce International

Tel: +216 (74) 443 911

e-posta: darsfax@gmx.net

Konu: Tarım makineleri alımı.

Ülke: Fas

Firma: AGROSEM

İlgili: Jamal Benssy

Tel: 212-61 19 63 94

e-posta: jamal.benssy@gmail.com

Konu: Sabun paketleme makineleri alımı.

Ülke: Fransa

Firma: LE LEVANT

İlgili: Alkhatip

Tel: 33-668 85 84 93

e-posta: sarllevant@yahoo.fr

Konu:Jeneratör alımı.

Ülke: Fransa

Firma: NEGOMAT

Tel: 33-148 43 52 02

e-posta:groupe-electrogene@orange.fr

Konu: Laminat makinesi (kağıt üzerine selofan kaplama) alımı.

Ülke: İran

Firma: FARARANG AZAR CHOP CO.

İlgili: Barzegar

Tel: 98-4115559319

e-posta: fararangazarchop@gmail.com

Konu: Gıda maddeleri tozu üretimi için makine (özellikle "spray dryer") alımı.

Ülke: İran

Firma: GOHAR RAH SABZ CO.

İlgili: Farshid Jenabi

Tel: 98-21 88 71 19 96

e-posta: arashkeshavarz@gmail.com



OFİS:

Konu: Firma, kırtasiye ve ofis ürünleri almak istiyor.

Ülke: Tunus

Firma: NOUR A MAARIFA

e-posta: benmoussaamor@yahoo.fr



TEKSTİL:

Konu: Firma dokunmamış teknik tekstil almak istiyor.

Ülke: Tunus

Firma: TEXAS ASSEMBLİNG

Tel: +216 ( 73 ) 356 805

e-posta: dir.technique@texas.com.tn



MUHTELİF:

Konu: Firma, duş başlıkları ve spiral hortumlar almak istiyor.

Ülke: Tunus

Firma: CHIBA CONSEILS ET ASSISTANCE EN AFFAIRES

İlgili: Ridha Chiba

Tel: +216 (54 ) 348 480

e-posta: chiba.ridha@gmail.com

Konu: Firma, Arnavutluk’ta bulunan granit ve mermer ocaklarında işbirliğinde bulunabilecek firmalar arıyor.

Ülke: Arnavutluk

Firma: AKLEN FOREIGN TRADE SH.P.K

İlgili: M. Necdet Dirican

Tel: +355 ( 69 ) 532 6024

e-posta: aklen@hotmail.com.tr