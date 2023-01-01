Uluslararası ticaret ve işbirliği teklifleri
Gıda, Kimyasal, Kauçuk-Plastik, Makine, Ofis, Tekstil Alanlarında.
GIDA:
Konu: Taze sebze ve meyve almak istiyor.
Ülke: Arjantin Firma: Tarjeta 1991
İlgili: Mr. Leandro Garay
Tel: +54 (11 ) 6379 1625
e-posta: tarjeta1991@live.com.ar
Konu: Firma, kırmızı mercimek, nohut, bezelye ve hayvan yemi olarak kullanmak üzere darı almak istiyor.
Ülke: Birleşik Arap Emirlikleri
Firma: Elfydan General Trading LLC.
İlgili: Don W Donald
Tel: +971 (555) 888114 e-posta: info@elfydan.com
Konu: Firma, 2015 mahsulü kurutulmuş, beyaz ve ince kabuklu 100 ton kabuklu ceviz satmak istiyor.
Ülke: Bulgaristan Firma: SHOTI GROUP LTD.
İlgili: Shoti Ahmedov
Tel: +359 (89) 6269977
e-posta: shotigroup@gmail.com
Konu: Firma patates satın almak istiyor.
Ülke: Tunus
Firma: WIFRESH
İlgili: Elies KHARRAT
Tel: +216 (73 ) 610 734
e-posta: commercial@wifresh.tn
Konu: Fabrikalarında mısır, buğday ve balkabağı
işleyen firma, projelerinde ortak olmak isteyen Türk firmalarıyla işbirliği yapmak istiyor.
Ülke: Ukrayna
Firma: SITIK-AGRO farming enterprise
Tel: +38 (099) 447 43 78
e-posta: nikolaysitik@ukr.net
Konu:10 bin ton çam fıstığı ve 20 bin ton elma almak isteyen Türk firmalarının kendileri ile irtibat kurabilecekleri bildirilmektedir.
Ülke: Afganistan
Tel: +0212 (296) 52 37
e-posta: afgistca@gmail.com
Konu: Firma, konsantre üzüm suyu almak istiyor.
Ülke: Arjantin
Firma: Fideco S.A
İlgili: Mr. Leandro Garay
Tel: +54 (11) 4312 7466
e-posta: leandro@fideco.com
KİMYASAL:
Konu: Firma, Sudanlı bir firma adına aylık olarak dioktil flatat ve polipropilen almak istiyor.
Ülke: Irak
Firma: Al OSmany Plastic Granules Factory
e-posta: hala1957@hotmail.com
Konu: Firma, hemodiyaliz solüsyonları için hammadde almak istiyor.
Ülke: Tunus
Firma: PHARAMDIAL
Tel: +216 (71) 216 022
e-posta: aymanghabouch@gmail.com
KAUÇUK-PLASTİK:
Konu: Ham kauçuk ve lastik ticareti yapan firma, bu ürünlerini Türkiye pazarına sunmak istiyor.
Ülke: İngiltere
Firma: Euro Exim Ltd
Tel:+44 ( (0)) 161 275 9660
e-posta: exports@euroeximltd.co.uk
Konu: Firma, şeffaf PVC saklama/muhafaza poşeti almak istiyor.
Ülke: Tunus
Firma: AQUALUX
Tel: +216 (71) 449 604
e-posta: aqualuxtunisie1@planet.tn
Konu: Firma, PVC zemin kaplamaları almak istiyor.
Ülke: Tunus
Firma: MURSOLDECOR
Tel: +216 (71) 320 725
e-posta: mursoldecor@yahoo.fr
MAKİNE:
Konu: Firma AG/YG transformatör almak istiyor.
Ülke: Tunus Firma: GECOS
Tel: +216 (70 ) 820 100
e-posta: gecos@planet.tn
Konu: Firma, GPS navigasyon cihazları almak istiyor.
Ülke: Tunus
Firma: MES
İlgili: Siala
Tel: +216 (74) 441685
e-posta: mesgps@topnet.tn
Konu: Firma, porselen kahve fincanları ve kollu meyve sıkma makinaları almak istiyor.
Ülke: Tunus
Firma: Societe du Sud de Commerce International
Tel: +216 (74) 443 911
e-posta: darsfax@gmx.net
Konu: Tarım makineleri alımı.
Ülke: Fas
Firma: AGROSEM
İlgili: Jamal Benssy
Tel: 212-61 19 63 94
e-posta: jamal.benssy@gmail.com
Konu: Sabun paketleme makineleri alımı.
Ülke: Fransa
Firma: LE LEVANT
İlgili: Alkhatip
Tel: 33-668 85 84 93
e-posta: sarllevant@yahoo.fr
Konu:Jeneratör alımı.
Ülke: Fransa
Firma: NEGOMAT
Tel: 33-148 43 52 02
e-posta:groupe-electrogene@orange.fr
Konu: Laminat makinesi (kağıt üzerine selofan kaplama) alımı.
Ülke: İran
Firma: FARARANG AZAR CHOP CO.
İlgili: Barzegar
Tel: 98-4115559319
e-posta: fararangazarchop@gmail.com
Konu: Gıda maddeleri tozu üretimi için makine (özellikle "spray dryer") alımı.
Ülke: İran
Firma: GOHAR RAH SABZ CO.
İlgili: Farshid Jenabi
Tel: 98-21 88 71 19 96
e-posta: arashkeshavarz@gmail.com
OFİS:
Konu: Firma, kırtasiye ve ofis ürünleri almak istiyor.
Ülke: Tunus
Firma: NOUR A MAARIFA
e-posta: benmoussaamor@yahoo.fr
TEKSTİL:
Konu: Firma dokunmamış teknik tekstil almak istiyor.
Ülke: Tunus
Firma: TEXAS ASSEMBLİNG
Tel: +216 ( 73 ) 356 805
e-posta: dir.technique@texas.com.tn
MUHTELİF:
Konu: Firma, duş başlıkları ve spiral hortumlar almak istiyor.
Ülke: Tunus
Firma: CHIBA CONSEILS ET ASSISTANCE EN AFFAIRES
İlgili: Ridha Chiba
Tel: +216 (54 ) 348 480
e-posta: chiba.ridha@gmail.com
Konu: Firma, Arnavutluk’ta bulunan granit ve mermer ocaklarında işbirliğinde bulunabilecek firmalar arıyor.
Ülke: Arnavutluk
Firma: AKLEN FOREIGN TRADE SH.P.K
İlgili: M. Necdet Dirican
Tel: +355 ( 69 ) 532 6024
e-posta: aklen@hotmail.com.tr