Uluslararası Ticaret ve İşbirliği Teklifleri

Teknoloji, Ar-Ge, İnovasyon, Ürün, Hizmet, Ortaklık, Proje.

TARIM ÜRÜNLERİ:

Konu: ALX Macar Ticareti Geliştirme Merkezi tarafından, tarım sektörü için tohum üreten bir Macar firmasının işbirliği yapabileceği Türk firmaları aradığı bildirilmiştir. 1943 yılında Macaristan’da kurulan şirketin, 1993 yılında yaptığı yeni yatırımlar ile ulusal boyut kazandığı ve üretiminin yüzde 50’sinden fazlasını ihraç ettiği belirtilmiştir. Firmanın özellikle kırmızıbiber, salatalık, karpuz, bezelye, kabak, tatlı mısır, soğan gibi tohumların üretimi ve paketlenmesi konusunda uzmanlaşmış olduğu, üretiminde son teknoloji Hollanda menşeli makineleri kullandığı ve ISO 9001;2008 standardına sahip olduğu belirtilmiştir.

Firma ve ürünleri ile ilgilenen ve bağlantı kurmak isteyen kuruluşların, 'tohum' referansıyla ALX Macar Ticareti Geliştirme Merkezi’ne başvurmaları gerekmektedir.

Ülke: Macaristan

Firma: ALX Macar Ticareti Geliştirme Merkezi

Tel: +90.342.215 3376 Faks: +90.342.215 3377

e-posta: alper.bakir@alx.com.tr Web: www.alx.com.tr

Konu: Kırım kökenli girişimci Erol Fotsalı; kendisinden bazı turunçgiller(turunç, limon, mandalina) ile hicaz narı talep edildiğini ve aşağıdaki özellikleri taşıyan ürünleri belirtilen fiyatlarla Türkiye’den temin etmek istediğini bildirmiştir: 1- Limon/enter - 54-72 uzunluk 0.47$, 2- Limon/Mayer - 60-60 uzunluk, 0.35 $, 3- Turunç - 42-66 uzunluk, 0.25$, 4- Mandalina / 90-120 uzunluk, 0.3 $, 5- Nar/hicaz - 7-9-12 uzunluk, 0.52 $.

Ülke: Ukrayna

Firma: Erol Fotsalı

İlgili: Erol Fotsalı

e-posta: erol.rustemovich@gmail.com



MADENCİLİK ÜRÜNLERİ:

Konu: Kolombiya şirketinin ortağı olan yurttaşımız Burhaneddin Yalçın, CONTINENTAL COAL SAS isminde bir Kolombiya şirketinin, Kolombiya'daki bir taş kömür madenini kısmen veya tamamen satmak istediğini bildirmiştir. Kömür madenleri işleten Continental Coal SAS Şirketi’nin Bogota Ticaret Odasına kayıtlı olduğu, 75 milyon ton rezervli ve iyi kaliteli bir kömür madeninin sahibi olduğu belirtilmiştir (İmtiyaz GCM 083 22X. Maden).

Ülke: Kolombiya

Firma: CASA TURCA TURCOLOMBIANA

İlgili: Burhaneddin Yalçın

e-posta: export.casaturca@gmail.com Web: www.facebook.com/Casaturcolombiana/

Konu: 2000’i aşkın Portekiz şirketinin temsilcisi olan bir Portekiz İşletmeler Derneği’nin bir üyesi Türk ortaklar aradıklarını bildirmiştir. Tarımsal endüstri, deri işleme, metal işleme, doğal taş, inşaat malzemeleri ve seramik sektörleriyle ilgilendiği belirtilen söz konusu şirketin, Portekiz’e giderek Portekiz şirketleriyle doğrudan temasla birlikte iş yapacak Türk şirketi aradığı belirtilmiştir.

Ülke: Portekiz

Firma: LEADERSHIP BUSINESS CONSULTING

İlgili: Antonio Ferrao / Consultant

Tel: +351.213.581 060 Faks:+351.213.581 061

e-posta: antonio.ferrao@leadership-bc.com

Web: www.leadership-bg.com

Konu: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden girişimci Aydın’da lisansı alınmış ve çok kıymetli bir rezerve ve konuma sahip kuvarslı silis kum ocağına yıkama, mikronize (sınıflandırma) ve zenginleştirme tesisi projesi sözleşmesinin yapıldığı ve gerçekleştirilmesi için 2.8 milyon USD yatırım sermayesine ihtiyaç olduğu ve yatırımcı arandığını bildirmiştir.

Ülke: Türkiye Firma: NECDET ERGÜN

İlgili: Necdet Ergün

e-posta: necdet1969@gmail.com



GIDA:

Konu: Büyükbaş hayvan yemleri, buğday, pirinç, seramik ürünler, sıhhi tesisat malzemeleri, banyo armatürleri, şampuan vb. kozmetik ürünleri ile PP rafya dokuma kumaş üreticisi ve ihracatçı olduğu ifade edilen firmanın ürünlerini Türkiye’ye de satmasına yardımcı olabilecek acenteler aradığı bildirilmiştir.

Ülke: Hindistan

Firma: M.Y. Global Commodities

e-posta: kunal.barchha1285@gmail.com

Konu: Almanya’dan işadamı İsmail Hakkı Yıldız, Polonyalı ortaklarının 1,0 litrelik şişelerde ayçiçeği yağı almak istediklerini bildirmiştir. Teslimat miktarının, 12 ay X 10.000 TL = 120.000 TL biçiminde olacağı belirtilmiştir.

Ülke: Polonya

Firma: IFM Internationale

Freileitungsmontage A.S. İlgili: İsmail Hakkı Yıldız

Tel: +49.2305.97311-0 Faks: +49.2305.97311-19

e-posta: ismail-hakki@ifm-as.de Web: www.ifm-as.de

Konu: Tarımsal endüstri, deri işleme, metal işleme, doğal taş, inşaat malzemeleri ve seramik sektörleriyle ilgilendiği belirtilen şirketin, Portekiz’e giderek Portekiz şirketleriyle doğrudan temasla birlikte iş yapacak Türk şirketi aradığı belirtilmiştir.

Ülke: Portekiz

Firma: LEADERSHIP BUSINESS CONSULTING

Tel: +351.213.581 060 Faks:+351.213.581 061

e-posta: antonio.ferrao@leadership-bc.com

Web: www.leadership-bg.com



DERİ VE MAMULLERİ:

Konu: Firmanın Azerbaycan’dan Türkiye’ye pikle edilmiş koyun derisi ihraç etmek istediği bildirilmiştir.

Ülke: Azerbaycan

Firma: LAÇIN

e-posta: lacin.2012mmc@mail.ru



KAUÇUK VE PLASTİK ÜRÜNLERİ:

Konu: Renkli metal ve metal hurda toplama, ayrıştırma işiyle faaliyette olan ve 2016 yılında plastik atıkların geri dönüşümü için PET şişe toplama, balyalama kırma, PET kütük toplama ve kırma, preform toplama, HDPE toplama ve kırma işine de başlayan firmanın; PET çapak, PET kütük çapak ve HDPE çapak satışı için Türkiye’deki elyaf üreticileri ve boya kimya sanayicileri bağlantı kurmak istediği bildirilmiştir.

Ülke: Sırbistan

Firma: STEEL IMPEX doo.

Adres: aerodramska 3 kraljevo / Serbia.

İlgili: Abdullah Erçakallı

e-posta: petline@steelimpex.rs

Web: www.steelimpexdoo.com



MUHTELİF:

Konu: Rusya Ticaret Temsilciliği tarafından petrol arıtma, inşaat, boya, kağıt, baskı, kimya, lastik ve tekstil petrol gibi temel sanayi sektörleri için kimyasal maddeler üreten PIGMENT JSC Şirketi’nin ürünlerini Türkiye’ye de ihraç etmek istediği bildirilmiştir.

Ülke: Rusya

Firma: PIGMENT JSC

Tel: +7.4752.72-26-57

e-posta: info@krata.ru

Web: www.krata.ru

