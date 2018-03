Uluslararası Ticaret ve İşbirliği Teklifleri

Tekstil ve Tekstil Malzemeleri, Ahşap, Ahşap Ürünleri, Kağıttan Mamul Ürünler, Kimyasal Ürünler, Kauçuk, Plastik ve Pelikulfilm Ürünler, Tarım Ürünleri, Gıda Maddeleri ve İçecekler, Ana Metaller ve İlgili Ürünler, Makine, Muhtelif ve Hizmet Talepleri..

TEKSTİL VE TEKSTİL MALZEMELERİ:

Konu: Tek tonlu ve iki tonlu tafta kumaşları imalatçısı ve ihracatçısı olduğu ifade edilen firma, zamanında teslim güvencesi ve rekabetçi fiyatlarla ürünlerini ihraç etmek istiyor. Ülke: Hindistan

Firma: ANGAN TEXTILE PVT. LTD.

Tel: +91.846.99999 54

e-posta: sales@angantextile.com

web: www.angantextile.com



AHŞAP, AHPAŞ ÜRÜNLERİ:

Konu: T.C. Tunus Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği tarafından Les Scieries du Sud firmasının ülkemizden MDF levha almak istediği bildirilmiştir.

Ülke: Tunus

Firma: Les Scieries du Sud

Tel: +216.74.454 473 / 454 1

Faks: +216.74.454 474

e-posta: scieriedusud@gnet.tn



KAĞITTAN MAMUL ÜRÜNLER:

Konu: T.C. Tunus Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği tarafından SOMEDIP firmasının ülkemizden ‘Termal Rulo Kağıt’ (Yazar Kasa Rulosu (GTİP No: 4802.55; 4802.56)] almak istediği bildirilmiştir.

Ülke: Tunus

Firma: SOMEDIP

Tel: +216.22.066 050

Faks: +216.71.470 701

e-posta: somedip.paper@gmail.com



Konu: T.C. Tunus Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği tarafından Industrie Riadh des Clous et Fils d’Attache-IRCA firmasının ülkemizden kraft ambalaj kağıdı almak istediği bildirilmiştir.

Ülke: Tunus

Firma: Industrie Riadh des Clous et Fils d’Attache-IRCA

Tel: +216.73.568 206

Faks: +216.73.568 206

e-posta: contact@irca.tn



KİMYASAL ÜRÜNLER:

Konu: Bulgaristan’ın Ankara Büyükelçiliği, Ticari ve Ekonomik İlişkiler Ofisi tarafından, doğal kozmetik ürünleri üreticisi olan Phytocode firmasının güvenilir bir iş ortağı aradığı bildirilmiştir.

Ülke: Bulgaristan

Firma: PHYTOCODE

Yetkili: Denitza Radkova

e-posta: info@phytocode.net

web: www.phytocode.net



KAUÇUK, PLASTİK VE PELİKULFİLM ÜRÜNLER:

Konu: PET kütük toplama ve kırma, preform toplama, HDPE toplama ve kırma işine başlayan firma; PET çapak, PET kütük çapak ve HDPE çapak satışı için Türkiye’deki elyaf üreticileri ve boya kimya sanayicileri ile bağlantı kurmak istiyor.

Ülke: Sırbistan

Firma: STEEL IMPEX doo.

Yetkili: Abdullah Erçakallı

e-posta: petline@steelimpex.rs

web: www.steelimpexdoo.com



TARIM ÜRÜNLERİ:

Konu: Bulgaristan’ın Ankara Büyükelçiliği, Ticari ve Ekonomik İlişkiler Ofisi, tüm çiftlik hayvanları için granül yem ve buğday, darı, ayçiçeği, soya, buğday kepeği ve arpa tedarikçisi ürünlerinin Türkiye’de tanıtım, temsilciliğini yapabilecek firmalar arıyor.

Ülke: Bulgaristan

Firma: FARGO GROUP EXPORT JSC

e-posta: chavdarova@fargogroup-export.com

web: http://fargogroup-export.com



Konu: Firma Türkiye’ye organik gübre satmak istiyor. Hojjat Mohammadpour ile Türkçe iletişim kurulabilir.

Ülke: İran

Firma: Kartal Ticaret

Yetkili: Hojjat Mohammadpour

e-posta: kartal.t.m90@gmail.com



Konu: Firma, Kazakistan’dan bitkisel yağ, karabuğday vb. ithal etmek isteyebilecek şirketlere tedarikçi olabiliyor.Tedarikin doğrudan üreticiden sağlanacağı, teslimatın 40 tondan başladığı, bitkisel yağ fiyatının litre başına KDV dahil 1 USD, karabuğdayın kg başına KDV dahil 0.61 USD olacağı belirtilmiştir.

Ülke: Kazakistan

Firma: Quantum i7 LLC

Yetkili: Pavel Kim / Director

e-posta: pavelkim@yahoo.com



Konu: Firma ülkemizden merinos yünü (GTİP No: 5107.10) almak istiyor.

Ülke: Tunus

Firma: Etablissement Lamari

Yetkili: Ali Lamarı

Tel: +216.58.216 915;

e-posta: bilel_lamari@hotmail.fr



Konu: Firma buğday, ayçiçeği, süpürge darısı, arpa, soya fasulyesi, çavdar, kolza, bezelye, yulaf, keten, hardal, mısır, akdarı, karabuğday, yağ çeşitleri, un, vb. satmak istiyor.

Ülke: Ukrayna

Firma: Maritime Inter Service LTD

Yetkili: Diana Mysenko

Tel: +380.67.464 33 43

e-posta: mysenko.d@miservice.com.ua

web: http://miservice.com.ua/en



GIDA MADDELERİ VE İÇECEKLER:

Konu: Firma, Kırgızistan’dan kuruyemiş ihracatına başladıklarını ve ürünlerini ülkemize de ihraç etmek istediklerini bildirmiştir. Ulukman Bapaev, ürün çeşitlerinin ceviz (kırık ve kelebek), badem, fıstık, yer fıstığı, kurutulmuş erik, kurutulmuş kayısı, kurutulmuş üzüm (siyah, kahverengi, sarı) olduğunu 5’er kg’lık 2 adet vakumlu torbadan oluşan kolilerle ihraç edildiğini bildirmiştir.

Ülke: Kırgızistan

Firma: Chayan LLC

e-posta: ulukman@gmail.com



Konu: Necdet Ergün; çözüm ortaklarından birisinden ayçiçeği yağı ve mısır yağı talebi aldığını ve tedarik edebilecek firmalarla bağlantı kurmak istediğini bildirmiştir. Aylık 10 bin ton ayçiçeği yağı ve 5 bin ton mısır yağı alımı yapılacağını, ödeme şeklinin L/C olacağını, ayçiçeği yağı için 750 USD ve mısır yağı için 780 USD fiyatlı teklifler beklediğini belirtmiştir.

Ülke: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Firma: Necdet Ergün

e-posta: necdet1969@gmail.com



Konu: Rusya Federasyonu Ticaret Temsilciliği tarafından; maden suyu ve meyve suyu gibi alkolsüz içecekler üreticisi olan Şirket’in ürünlerini Türkiye piyasasına da sunmak istediği ve Türkiye Cumhuriyeti'nde ortak aradığı bildirilmiştir. Şirket’in fabrika ve su kuyularının Rusya’nın en eski ve en ünlü sağlık merkezlerinden biri olan Kafkas Mineralnye Vody Bölgesi’nin özel korunan çevre dostu tatil beldesinde bulunduğu, üretilen tüm ürünlerin gerekli belgelere, izinlere ve ödüllere sahip olduğu belirtilmiştir.

Ülke: Rusya

Firma: JOINT WATER COMPANY LLC

Yetkili: Mikhail Rakhim

Tel: +7.8793.39-96-42 / 39-4

Faks: +7.8793.97-62-81

e-posta: export7@ovkwaters.ru

web: www.ovkwaters.ru



Konu: Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği tarafından AGRARIAN FUND adlı devlet kuruluşunun ülkemize buğday unu, karabuğday ve yulaf gevreği satmak istediği bildirilmiştir.

Ülke: Ukrayna

Firma: Agrarian Fund

Tel: +380.44.277 27 00

Faks: +380.44.277 27 07

e-posta: info@agrofond.gov.ua

web: http://agrofond.gov.ua/



ANA METALLER VE İLGİLİ ÜRÜNLER:

Konu: Firma ülkemizden demir ve alaşımsız çelikten yassı hadde mamulleri (GTİP No: 72.08;72.09;72.11;72.16;72.16) almak istiyor.

Ülke: Tunus

Firma: Continuus-Properzi Tunisia

Yetkili: Riadh Saıdanı

Tel: +216.72.417 223

Faks: +216.72.417 316

e-mail: riadh.saidani@cpt-tn.com

web:



Konu: T.C. Tunus Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği tarafından Global Trading Company şirketinin ülkemizden alüminyum folyo (GTİP No: 7607.11; 7607.19) almak istediği bildirilmiştir.

Ülke: Tunus

Firma: Global Trading Company

Yetkili: Abderazek Hsaırı

Tel: +216.74.400 517

Faks: +216.74.400 532

e-mail: infogtc8@gmail.com



Konu: IRCA firmasının ülkemizden demir/çelik tel (SAE 1006/1008) almak istediği bildirilmiştir.

Ülke: Tunus

Firma: Industrie Riadh des Clous et Fils d’Attache – IRCA

Yetkili: Riadh Alıane

Tel: +216.73.568 206

Faks: +216.73.568 206

e-mail: contact@irca.tn



MAKİNE:

Konu: T.C. Tunus Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği tarafından, Ste de Pesage Machine du Sud adlı Tunus firmasının, endüstriyel tartım sistemleri, beton blok makineleri ve beton santralleri alanlarında işbirliği yapmak istediğini bildirilmiştir.

Ülke: Tunus

Firma: Ste de Pesage Machine du Sud – SPMS

Yetkili: Mimoun Ben Atıtallah

Tel: +216.74.236 670

Faks: +216.74.215 448

e-mail: contact@pesagemoderne.com



Konu: T.C. Tunus Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği tarafından Marwa Douzi firmasının ülkemizden domates yıkama makinesi almak istediği bildirilmiştir.

Ülke: Tunus

Firma: Marwa Douzi

Yetkili: Marwa Douzi

Tel: +216.27.310 581

e-mail: marwa.douzi@yahoo.com



KÖMÜR ESASLI ÜRÜNLER:

Konu: 6 ve 8 mm çaplarında sarıçam pelleti (topak) üreten REALWOOD LLC şirketler grubunun ürünlerini ülkemize de ihraç etmek istediği bildirilmiştir. Teslimin briket formunda ve 15, 500 ve 1000 kg’lık torbalarla yapılacağı belirtilmiştir.

Ülke: Rusya

Firma: REALWOOD LLC Group of Companies

Yetkili: Sergey Rodionov

Tel: +7.495.585-55-33

e-mail: topas-5@mail.ru



MUHTELİF:

Konu: Fazylbek Mustanov, kuyumculuk/ mücevherat konusunda deneyimli bir Türk iş ortağı arıyor.

Ülke: Kazakistan

Firma: ASTANA MINING EXPLORATION COMPANY

Yetkili: Fazylbek Mustanov / Yönetici

Tel: +7.7172.769 135

e-mail: fazylbek@gmail.com



Konu: Kasaplık hayvan kesimevi ve et işleme tesisi işleten bir Moğol firmasının, bu yıl kesimevi için hijyen ekipmanları almayı planladığı ve bu tür ekipmanları üreten Türk firmalarıyla bağlantı kurmak istediği bildirilmiştir.

Ülke: Moğolistan

Firma: Erdenet Makh Market

Yetkili: Anuudar.G / Project Manager

Tel: +976.77.111172

e-mail: anuudar.g@jcd.mn



HİZMETLER:

Konu: Kazakistan pazarında ve Orta Asya’da ithalat, ihracat, satış temsilciliği, temsilcilik arayan yabancı şirketlere hizmet.

Ülke: Kazakistan

Firma: Quantum i7 LLC

Yetkili: Pavel Kim

e-mail: pavelkim@yahoo.com