A. Schulman Çerkezköy OSB’de

ABD merkezli A. Schulman Inc., Tekirdağ Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde kurduğu fabrikanın resmi açılış törenini gerçekleştirdi. Yıllık 17.500 ton üretim kapasitesine sahip olan yeni tesis, başta Türkiye olmak üzere, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesine hizmet verecek. A. Schulman Inc., plastik sektörüne yönelik yüksek kalitede katkı, beyaz ve natürel masterbatchler (plastik hammaddelere eklenen granül biçiminde boyar madde ve katkılar) üretecek.

Açılış vesilesiyle konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Doç.Dr. Hasan Ali Çelik şöyle konuştu: "Türkiye AB ile imzalamış olduğu gümrük birliği anlaşması nedeni ile bölgenin önemli bir ticaret merkezidir. Ülkemiz hem ulusal hem uluslararası girişimciler için son derece önemli bir potansiyel sağlamaktadır. Çokuluslu şirketler Türkiye'yi yatırım için olduğu kadar bölgesel operasyon merkezi olarak konumluyor. Ülkemiz teknoloji üretimi konusunda da gelişim göstermektedir. Ülkemizi bu konuda kuluçka merkezi olarak konumluyoruz. Ülkemizde belgelendirilmiş Ar-Ge merkezi sayımız yıl sonu itibarı ile tasarım merkezleri ile birlikte 1000'i bulacaktır. Aynı şekilde teknoparklardaki uluslararası birliktelikler bizleri umutlandırmaktadır. Türkiye'nin potansiyeline bakıldığında Türkiye'nin bölgesel kuluçka merkezi haline gelmesinin önünde engel kalmamıştır."